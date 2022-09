Préscolaire à Casablanca-Settat : Plus de 2 600 salles de classe mobilisées pour accueillir 71 000 enfants

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat a annoncé que plus de 2.600 salles d’enseignement préscolaire, dont 1.400 en milieu rural, ont été mobilisées au niveau des écoles primaires pour accueillir environ 71.000 enfants à l’échelle régionale.

Dans un communiqué rendu public à l’occasion de la rentrée scolaire 2022-2023, l’AREF de Casablanca-Settat indique que cette opération a enregistré une hausse de 11% aussi bien dans le milieu urbain que rural.

Plus de 2 600 éducateurs et éducatrices seront mobilisés dans ce cadre, dont 600 ont bénéficié d’une nouvelle génération de formations dans le cadre du partenariat entre le ministère de tutelle et la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire.

Cette opération, précise-t-on, vient en application de la stratégie visant la généralisation et le développement du préscolaire, notamment en milieu rural, en tant que pilier essentiel pour l’amélioration de la qualité du système éducatif national.

Par ailleurs, le nombre de nouveaux élèves inscrits à la première année du préscolaire au niveau de la région Casablanca-Settat s’élève à plus de 104.000 élèves, dont 50.000 en milieu rural.

S’agissant de la restauration scolaire, l’actuelle rentrée scolaire sera marquée par la promotion et l’élargissement de ce service pour garantir une équité territoriale et lutter contre la déperdition scolaire. Ainsi, 110.120 élèves bénéficieront de ce service, soit une hausse de 2%.

En outre, la rentrée scolaire 2022-2023 a connu la création de quatre internats, ce qui porte le nombre d’internats au niveau de la région à 78, soit une augmentation de 5,4%. Quelque 17.928 bénéficiaires bénéficient des services de ces internats, tandis que 3 écoles communautaires ont été créées à l’échelle de la région.

Afin d’assurer l’accueil des élèves dans les meilleures conditions, l’Académie a réhabilité et restauré 111 établissements et remplacé 480 salles en préfabriqué dans le cadre du programme de réhabilitation intégrée, outre le raccordement de 79 établissements aux réseaux d’eau potable et d’assainissement et 65 au réseau d’électricité et la construction de 78 sanitaires.

Par ailleurs, 728 établissements scolaires et 27 internats ont bénéficié des opérations de réhabilitation et de restauration dans le cadre du programme d’urgence de réhabilitation des établissements scolaires et des internats.