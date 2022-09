«Nous allons atteindre 2200 étudiants inscrits en formation initiale à la rentrée»

• Comment abordez-vous la rentrée ?

Tout d’abord nous démarrons la rentrée avec une excellente nouvelle : Rabat Business School (UIR) rejoint le top 100 des business schools dans le monde en intégrant le classement 2022 «Master in Management» du Financial Times.

C’est la première fois qu’une business school en Afrique est classée par le FT et Rabat Business School devient ainsi la première institution d’enseignement supérieur au Maroc à figurer dans le top 100 d’un classement international. Cette reconnaissance s’inscrit parfaitement dans notre vision qui consiste à devenir la référence mondiale des business schools en Afrique. Le classement au FT témoigne de la qualité académique de nos programmes de Master qui permettent un excellent niveau d’employabilité de nos diplômés.

• Quelles sont les nouveautés de cette année en matière de cursus et de vie estudiantine au campus ?

En matière d’enseignement, nous allons atteindre la taille critique de 2200 étudiants en formation initiale à la rentrée de septembre, ce qui fait de Rabat Business School la plus grande institution au Maroc. Notre responsabilité est de préparer ces étudiants à vivre dans un environnement turbulent et à des métiers qui n’existent pas encore aujourd’hui. Pour relever ce défi, nous avons introduit dans nos programmes des cours qui complètent les compétences techniques régaliennes des sciences de gestion (marketing, finance, logistique, ressources humaines, stratégie…) par des compétences beaucoup plus transversales.

Les entreprises nous réclament également des jeunes diplômés ayant développé des compétences d’agilité interculturelles. Tous nos programmes (bachelors et masters) sont aujourd’hui proposés en anglais et la mobilité internationale est la règle pour nos étudiants. Ajouter aux compétences techniques des compétences connexes nous paraît être une garantie pour nos diplômés d’évoluer dans un contexte de crise et de mutations importantes du marché du travail.

• Quid de la formation continue ?

Nous avons lancé un plan très ambitieux en matière de formation continue incluant un Exec MBA dispensé, pour les deux premières promotions, en français et nous ajoutons cette année une «English-track» pour les participants souhaitant développer leur «international skills».

Nous avons également lancé une quinzaine de nouveaux Exec Masters…

