«Notre objectif est de former une nouvelle génération de managers et dirigeants internationaux»

• Pourriez-vous d’abord nous donner un petit aperçu sur le groupe Planeta Formation et Universités, ESLSCA Rabat ?

La Business School ESLSCA Rabat a été créée par Planeta Formation et Universités en 2017, le réseau international d’enseignement supérieur du Groupe Planeta. Ce dernier compte 25 établissements d’enseignement en Espagne, en France, en Italie, au Maroc, en Egypte et aux États-Unis. Chaque année, plus de 100 000 étudiants de 114 nationalités différentes sont formés au sein des écoles de commerce et spécialisées, universités et centres de formation professionnelle et continue à travers plus de 500 programmes. S’inscrivant au cœur du projet africain de Planeta Formation et Universités, l’ESLSCA Business School Rabat a pour ambition d’être un acteur incontournable dans l’enseignement supérieur sur le continent. Depuis son implantation au Maroc, avec le savoir-faire de l’ESLSCA Business School Paris, notre école se développe en s’adaptant aux besoins du marché de l’emploi et en bâtissant un réseau solide de partenaires économiques et sociaux.

• Comment abordez-vous la rentrée 2022-2023 ?

L’ESLSCA Business School Rabat prend aujourd’hui un nouvel élan, 4 ans après son ouverture par le Groupe Planeta – leader de l’enseignement privé en Europe -, notre école a réussi le pari de s’introduire et de déployer une offre distinctive au sein de l’enseignement supérieur privé au Maroc, dans un contexte de concurrence soutenue aux côtés de grands acteurs locaux et internationaux. Cette année, nous avons eu le plaisir et sommes fiers d’avoir diplômé notre 1ère promotion issue de notre Licence Bac+3 en Administration des affaires. Cette formation conjugue à la fois la maîtrise des différentes fonctions de l’entreprise et la vision stratégique et intégrative afin de pouvoir évoluer avec succès dans des environnements complexes en constante évolution. Le format pédagogique est innovant et centré sur la mise en pratique. De plus, nous encourageons nos étudiants à poursuivre leur parcours BAC+5 dans le but d’acquérir une vision à 360 degrés de l’entreprise, avec des notions clés en phase avec les nouvelles aspirations des élèves et des recruteurs telles que le management général ou appliqué au secteur du tourisme, le marketing digital, le contrôle de gestion ou encore le trading et la finance des marchés où nous nous distinguons.

• Par quoi se distingue la formation de vos établissements de celles qu’offre le reste des opérateurs de l’enseignement actuellement ?

Notre capacité à pouvoir déployer un véritable parcours à l’international constitue une réelle valeur différenciatrice qui s’inscrit dans la stratégie de développement de notre école. Développer des synergies en matière de formation avec l’appui de nos partenaires et élargir….

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement