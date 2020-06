L’ESCA organise une conférence sous le thème « Former les dirigeants de 2035 »

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la dynamique participative engagée par la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement, précise l’établissement dans un communiqué.

Comment former les leaders de 2035 ? De quel portefeuille de compétences devons-nous équiper les futurs leaders pour contribuer à améliorer l’entreprise et la société ? Et, en définitive, quelle élite managériale et entrepreneuriale souhaitons-nous pour le Maroc à l’horizon 2035 ? Tels sont les axes qui seront abordés par des intervenants de haut niveau pendant deux heures, précise-t-on de même source.

L’ouverture de la conférence se fera par Mohammed FIKRAT Membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement

Les intervenants seront :

•Ahmed Reda CHAMI Président du Conseil Economique, Social et Environnemental

•Samira KHAMLICHI Présidente Directrice Générale de Wafacash, Membre du Conseil Stratégique de ESCA

•Mouna LEBNIOURY Directrice Générale de Bank Al Yousr et Alumni de ESCA

•Abdellatif KOMAT Doyen de la faculté de Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Université de Hassan II – Casablanca

•Ali HAMMANI Directeur de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II – Rabat

•Majid K. El GHAIB Directeur du Groupe de recherche Innovation Sociale & Développement Durable de ESCA

La modération sera assurée par Nabil ADEL Directeur du Groupe de recherche Géopolitique et Géoéconomie de ESCA.

Thami GHORFI Président de ESCA interviendra en conclusion pour mettre en exergue le rôle des institutions d’enseignement supérieur et des Grandes Ecoles marocaines en particulier.