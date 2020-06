Depuis lundi 11 mai, un ensemble de professeurs de classes de terminales sont mobilisés pour accompagner les bacheliers marocains dans leurs révisions. Ils se sont déplacés malgré les difficiles contraintes et conditions de la pandémie, aux studios de l’Université Privée de Fès, pour assurer le tournage des cours à distance et élaborer les fiches et les résumés nécessaires à la bonne préparation du Baccalauréat.

De ce fait, plus de 110 vidéos explicatives, dans plus de 26 matières, et avec plus de 70 documents de cours élaborés pour toutes filières confondues (Sc. Maths, Sc. Physiques, Lettres, Sc. Economiques, etc.) sont actuellement disponibles gratuitement sur la plateforme virtuelle www.naj7ineavecupf.ma et consultables de n’importe quel ordinateur, smartphone ou tablette connectés à internet. Les Bacheliers y trouvent également des conseils et des astuces pratiques (comment gérer son stress, optimiser son travail, équilibrer son sommeil et alimentation…)

Ce soutien en ligne est bénéfique pour l’élève, car lui permettant d’établir son propre programme selon ses besoins, de combler ses lacunes et d’atteindre ses différents objectifs. La situation de confinement actuelle est une occasion unique pour dépasser les contraintes et bénéficier d’une aide riche et gratuite, immédiatement, en un clic de souris !