Frais de scolarité : Les associations des parents d’élèves chargées de médiation entre établissements privés et familles

Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a appelé les associations des parents d’élèves à jouer le rôle de médiateur pour rapprocher les vues entre les établissements privés et les familles, compte tenu de la situation financière des deux parties en ces circonstances exceptionnelles de propagation de la Covid-19.

M. Amzazi a fait cette déclaration au cours d’une réunion avec les présidents de la Fédération nationale des associations des parents et tuteurs d’élèves, de la Fédération nationale marocaine des associations des parents d’élèves, de la Confédération nationale des associations des parents d’élèves et leurs tuteurs et du Conseil national des associations des parents d’élèves.

Le ministère, a-t-il assuré sur sa page Facebook, va intervenir auprès des autorités compétentes afin d’apporter une assistance aux employés du secteur privé touchés par les répercussions de la pandémie, notamment les éducatrices, chauffeurs et cuisiniers entre autres.

S’inscrivant dans le cadre de l’approche participative adoptée par le ministère, cette réunion a été consacrée à informer les associations des mesures prises afin d’assurer la continuité pédagogique pour tous les élèves dans les meilleures conditions, mettant l’accent sur l’aspect organisationnel des examens du baccalauréat et le rôle fondamental des familles dans le succès des étapes à venir.

Au cours de cette rencontre, M. Amzazi a évoqué « les relations tendues entre les familles et les établissements d’enseignement privé », affirmant que son département a l’intention d’associer les instances représentant les associations des parents d’élèves dans l’élaboration des textes d’application pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la loi-cadre.

Le ministre avait tenu une rencontre vendredi dernier avec le président et le président d’honneur de la Ligue de l’enseignement privé, une occasion pour mettre en avant le rôle de l’enseignement privé en tant que partenaire stratégique du ministère au service de la promotion du système éducatif du Royaume.

Une série de questions d’ordre pédagogique et administratif ont été abordées à l’instar des étapes à venir de l’actuelle année scolaire, la prochaine rentrée et la mise en œuvre de l’axe relatif à l’enseignement privé de la loi-cadre.

L’accent a été également mis sur la situation des établissements d’enseignement privé face aux incidences de la pandémie du nouveau coronavirus. A ce propos, la Ligue a été informée des directives adressées aux directeurs des académies régionales d’éducation et de formation pour jouer un rôle de médiateur en vue de résoudre la problématique des frais de scolarité suite à l’arrêt des cours présentiels.

Selon le ministre, il a été convenu de la nécessité pour la commission thématique composée du ministère et des représentants du secteur d’enseignement privé, de poursuivre ses travaux selon une approche participative consacrée par le ministère en direction de tous ses partenaires.

(Avec MAP)