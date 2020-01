Enseignement supérieur : L’UCA développe deux nouveaux partenariats

La convention de partenariat entre l’UCA et le CRI Marrakech-Safi s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Soutenir l’insertion économique des jeunes au Maroc” initié par la Banque Mondiale, et ayant pour objectif principal l’amélioration de l’accès des jeunes à des opportunités économiques dans la région de Marrakech-Safi.

A travers ce partenariat, les deux organismes s’engagent à développer plusieurs axes d’intérêts communs, notamment l’intégration économique et professionnelle des jeunes de la région et particulièrement les lauréats de l’université, l’amélioration des compétences des entreprises de la région et de leurs employés, la promotion de la coopération dans le domaine de la formation initiale et continue, la création d’un réseau d’experts, des évaluations et des recherches dans les domaines de l’insertion et l’entrepreneuriat au niveau de la région….

Le deuxième partenariat, signé avec l’AREF Marrakech-Safi, vise quant à lui l’activation et le renforcement de la concertation, de la coordination et de la coopération existante entre les deux parties afin de faire progresser le système éducatif. Il sera principalement axé sur la promotion de la recherche scientifique et pédagogique relative aux enjeux et aux spécificités de la région, de l’université et de l’académie, l’activation et le renforcement de la coordination dans le domaine de l’orientation, le soutien et le développement de la formation continue, la formation par alternance et les stages des enseignants, la promotion des activités scientifiques, culturelles, artistiques et sportives, ainsi que l’organisation de colloques et conférences nationaux et internationaux.