Chronologie des décisions prises en perspective de la rentrée scolaire 2020-2021

Voici une chronologie des principales décisions prises par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique concernant la rentrée scolaire 2020-2021: -22 août 2020

– L’annonce de l’adoption de l’enseignement à distance au début de l’année scolaire.

– L’enseignement en présentiel est assuré pour les apprenants dont les parents optent pour ce modèle. -23 août 2020

– Trois modèles ont été préparés en prévision de la rentrée scolaire 2020-2021 en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique liée à la Covid-19:

• Le premier scénario prévoit l’adoption de l’enseignement présentiel à 100 pc en cas d’amélioration de la situation ;

• Le deuxième concerne l’alternance entre enseignement présentiel et auto-enseignement en cas d’amélioration de la situation avec nécessité du respect des mesures préventives ; • Le troisième scénario porte sur le recours uniquement à l’enseignement à distance si la situation épidémiologique s’aggrave.

-24 août 2020

– La rentrée universitaire 2020-2021 est fixée à la mi-octobre prochain. Les étudiants auront la possibilité de choisir entre l’enseignement à distance ou présentiel en groupe restreint.

– Les familles d’élèves désireux d’accéder à l’enseignement présentiel, dans les établissement publics et privés au titre de l’année scolaire 2020-2021, sont appelées à remplir le formulaire dédié à cet effet dès le premier septembre.

-26 août 2020

– Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi annonce qu’il n’y aura pas de report de la rentrée scolaire compte tenu de l’évolution imprévisible de la situation épidémiologique liée à la Covid19.

-28 août 2020

Le ministère adresse une note d’orientation aux responsables pédagogiques à l’occasion de la rentrée scolaire 2020-2021, dans laquelle il a mis l’accent sur la nécessité de proposer des solutions concrètes tenant compte des particularités et de l’environnement des établissements scolaires, afin de répondre de manière appropriée aux exigences d’une adaptation rapide aux différents modèles éducatifs.

Le ministère appelle notamment les établissements scolaires à revoir les formules et les méthodes de leur gestion administrative et pédagogique, à privilégier l’innovation pédagogique et à réaliser la transformation numérique requise.

– L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) annonce l’adoption d’un « mode de formation hybride » pour l’exercice 2020-2021, qui devra débuter le 12 octobre prochain, au moment où les examens reportés auront lieu en septembre et en novembre.

-31 août 2020

– Le ministre réagit aux informations sur le formulaire relatif à l’enseignement présentiel précisant que le document ne nécessite pas la légalisation de la signature ni sa certification de la part des autorités compétentes.

– Le département de tutelle affirme que l’examen régional normalisé de la première année du baccalauréat aura lieu les 1, 2 et 3 octobre prochain, sous réserve de l’amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume.

06 septembre 2020

la veille de la rentrée scolaire, le ministère souligne que l’enseignement à distance sera adopté dans les établissements situés dans les quartiers classés comme foyers épidémiques.

En application des consignes des autorités territoriales et sanitaires, l’enseignement à distance sera appliqué pour les élèves des établissements scolaires publics et privés et des missions étrangères qui se trouvent dans des quartiers fermés ou classés comme foyers épidémiques au niveau national.

