Bourse des stagiaires de la formation professionnelle : Versement de la troisième tranche à partir du 9 juin

La troisième tranche de la bourse sera servie à partir du mardi 9 juin, au profit des stagiaires titulaires d’un diplôme de baccalauréat et inscrits dans les établissements de formation professionnelle, des niveaux de Technicien et de Technicien spécialisé au titre de l’année 2019-2020, a annoncé lundi le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.