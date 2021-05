Al Akhawayn organise son « Job Fair », du 1er au 4 juin

Cette rencontre, qui se tiendra virtuellement cette année, vise à mettre en contact les étudiants et lauréats d’AUI avec les meilleurs employeurs nationaux et internationaux, grandes entreprises, PME et startups, opérant dans différents secteurs.

Selon l’AUI, ce rendez-vous de l’emploi représente une occasion pour les candidats de mettre en avant leurs talents, qualifications, ambitions et idées.

Al Akhawayn forme ses étudiants aux métiers d’ingénierie, de la logistique, de la finance, du management, du marketing, de la communication, des relations internationales et des ressources humaines.

Grâce à une formation suivant le modèle nord-américain des arts libéraux, les étudiants de l’Université ‘’se distinguent par leur capacité à s’adapter aux changements rapides du marché du travail et aux challenges de la globalisation’’, souligne-t-on.

(MAP)