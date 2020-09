1ère année du Bac : Les dates de l’examen régional sont désormais connues

L’examen régional normalisé de la première année du baccalauréat aura lieu les 1, 2 et 3 octobre prochain, sous réserve de l’amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume, a annoncé lundi le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ces examens auront lieu directement après des séances de révision et de consolidation programmées au profit des élèves concernés en septembre et avant le démarrage des cours de la deuxième année du baccalauréat, prévu le 5 octobre prochain, précise le ministère dans un communiqué. Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion tenue, lundi, par le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, avec les instances représentant les associations des parents et tuteurs d’élèves au niveau national, à savoir la Fédération nationale des associations des parents et tuteurs d’élèves, la Fédération nationale marocaine des associations des parents et tuteurs d’élèves, la Confédération nationale des associations des parents et tuteurs d’élèves au Maroc et le conseil national des élus des associations des parents et tuteurs d’élèves.

Cette réunion a été l’occasion de se pencher sur les différents aspects de l’organisation de l’année scolaire 2020-2021 dans ces conditions exceptionnelles liées au Covid-19 et sur les modalités de choix de la formule pédagogique pour cette rentrée, relève le communiqué, soulignant que la principale préoccupation du ministère est d’assurer le droit des apprenants à l’éducation, tout en préservant leur santé et sécurité ainsi que celles des cadres pédagogiques et administratifs.

A cette occasion, M. Amzazi a rappelé que le démarrage des cours en présentiel, fixé le 7 septembre prochain, se fera progressivement selon les modèles établis par le ministère, à travers la note ministérielle n° 39.20 qui permet d’accueillir un nombre limité d’élèves chaque jour selon les niveaux scolaires.

Il a, également, appelé ces instances à rassurer les familles d’élèves souhaitant bénéficier de l’enseignement présentiel que le ministère mettra en place toutes les mesures préventives afin d’assurer la scolarisation des élèves dans de bonnes conditions et que les établissements scolaires seront prêts à accueillir les élèves dans les meilleures conditions.

Ainsi, conformément au souhait de ces instances, il a été décidé d’organiser l’examen régional normalisé de la première année du baccalauréat les 1, 2 et 3 octobre prochain, sous réserve de l’amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume, précise le communiqué.

Et de conclure que les associations des parents et tuteurs d’élèves ont exprimé leur engagement dans la mise en œuvre de toutes les mesures visant à garantir le démarrage des cours dans les délais escomptés, tout en contribuant à l’accueil des élèves au niveau des établissements d’enseignement pendant les premiers jours de l’année scolaire actuelle.

(Avec MAP)