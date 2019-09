Wafa Assurance vous couvre à partir de 60 DH par an

Wafa Assurance met sur le marché une nouvelle gamme de produits d’assurance inclusive. La compagnie vient de faire l’annonce de ce nouveau concept baptisé «Taamine Iktissadi» lors d’une conférence de presse organisée le 9 septembre. La nouvelle offre d’assurance inclusive, qui sera commercialisée à partir d’octobre, comporte pour sa phase de lancement 6 produits. Ces derniers, dont les tarifs commencent à 60 DH TTC en tant que prime annuelle, visent à protéger les descendants et les ascendants en cas de décès de l’assuré, à participer aux frais médicaux en cas d’hospitalisation , ou encore à couvrir les locaux professionnels ou l’habitation contre l’incendie et les dégâts des eaux.

Selon la compagnie, l’offre «Taamine Iktissadi» comporte plusieurs innovations pour faciliter la compréhension des produits, d’en simplifier la souscription et d’indemniser rapidement.

Sur le plan tarifaire, la prime est indépendante de l’âge du souscripteur ou de la nature du risque. Ceci est rendu possible grâce à la mutualisation à grande échelle. Sur le plan procédural, il y a absence de toute formalité à la souscription ( pas de questionnaire médical, pas d’étude préalable). Aussi, les produits ne nécessitent pas de procédure d’acceptation préalable permettant une prise d’effet immédiat de la garantie et sans aucun délai de carence.

Les agences des réseaux partenaires mises à contribution

Le nombre de documents nécessaires pour l’indemnisation est limité. Dans la grande majorité des cas, le dossier ne comportera qu’un seul document. Les produits de Taamine Iktissadi seront disponibles à terme auprès des 4500 agences des réseaux partenaires, permettant ainsi une distribution à grande échelle et à moindre coût, et une indemnisation rapide et de proximité. A en croire les responsables de la compagnie, «Taamine Iktissadi» est doté d’un budget d’investissement de 50 MDH et d’une Business Unit dédiée et constituée de professionnels rompus aux techniques de l’assurance. «L’ambition de Wafa Assurance est de couvrir 1 million d’assurés en 2021, 2millions en 2023 et 3 millions en 2029, grâce à cette nouvelle offre», apprend-on auprès du management.

A travers ce produit, Wafa assurance veut participer à l’amélioration de l’inclusion financière érigée en priorité nationale pour le développement économique et social du Maroc.