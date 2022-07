Carte de conducteur professionnel : prolongation du délai d’inscription à fin décembre 2022

« Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le ministère du Transport et de la Logistique, concernant la gratuité des formations obligatoires pour l’obtention de la carte de conducteur professionnel, et étant donné que l’opération d’inscription se poursuit encore, et pour répondre aux doléances des professionnels, le ministère porte à la connaissance de l’ensemble des conducteurs professionnels exerçant la conduite professionnelle et souhaitant l’obtention de ladite carte, que le délai d’inscription à cette opération a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 », indique le ministère dans un communiqué.

Cette opération s’exerce selon les mêmes conditions fixées auparavant dans les communiqués publiés par le ministère à cet égard, souligne la même source.

Par conséquent, il a été décidé de reporter le contrôle relatif à la possession de la carte de conducteur professionnel au 1er janvier 2023, relève le communiqué, notant que ce contrôle sera effectué sur la base d’une carte de conducteur professionnel en cours de validité, ou d’un récépissé de dépôt attestant l’inscription à une formation pour l’obtention de ladite carte avant le 1er janvier 2023.