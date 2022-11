Un nouveau projet hôtelier grandiose inauguré à Dakhla

Ce projet d’envergure, qui a mobilisé un investissement de plus de 130 millions de DH et dont les travaux ont duré près de 4 ans, peut accueillir plus de 200 personnes et il est d’une capacité de 80 chambres.

Le projet a d’ailleurs permis de créer des emplois directs de près de 250 emplois, dont une partie a été recrutée localement. Ces effectifs ont pu suivre un programme de formation pour assurer une bonne intégration des compétences locales.

Tulum Beach Resort Dakhla se veut « une offre hôtelière innovante et singulière, inspirée de destinations mythiques et des meilleures pratiques du monde hôtelier », indique un communiqué du Groupe Bennani. Il a été pensé dans une logique écologique qui favorise l’économie d’énergie et la bonne gestion de l’eau, avec un éclairage LED, des panneaux solaires et une station d’épuration.

Il s’agit également d’un emplacement unique pour les surfeurs qui bénéficient d’un accès direct à la Plage Oum Labouir, avec le matériel disponible sur place, initiation et cours tous niveaux, stages, etc.

En plus de ses nombreux équipements, Tulum Beach Resort Dakhla dispose enfin d’un business center de 500 m2 pouvant abriter des évènements de toute nature.