Tourisme : Un label « Welcome Safely » pour relancer la machine

Une fois cette certification obtenue, les établissements sont tenus de conserver un niveau d’exigence exemplaire qui leur a permis de la maintenir et de la renouveler. Tous les 2 mois un audit est effectué pour montrer une maîtrise totale des risques de propagation des infections et des maladies.

Le Département du Tourisme a mis en place le label « Welcome Safely » to Morocco. Ce label est basé sur un référentiel sanitaire conforme aux attentes de l’OMS et de l’OMT. S’appuyant sur un référentiel construit selon une logique parcours client, le label définit les exigences et les recommandations que doivent tenir les Établissements d’hébergement touristique pour prévenir et limiter les risques éventuels de contamination par la Covid-19.

Le Label vise à inscrire les établissements d’hébergement touristique dans une démarche d’amélioration continue pour répondre au mieux aux attentes d’une clientèle nationale et internationale de plus en plus exigeante en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire.

Une fois cette certification obtenue, les établissements sont tenus de conserver un niveau d’exigence exemplaire qui leur a permis de la maintenir et de la renouveler. Tous les 2 mois un audit est effectué pour montrer une maîtrise totale des risques de propagation des infections et des maladies.

Ceci est un gage de confiance en la destination Maroc et une garantie de son positionnement en tant que destination sûre et saine sur l’échiquier touristique international.

Certains groupes hôteliers basés au Maroc ont déjà demandé et obtenu cette certification. Parmi ces opérateurs, le Groupe Kenzi Hotels qui a, en effet, obtenu les certifications POSICheck et Welcome Safely. Ce qui, d’après le groupe, témoigne de l’engagement pris par ses établissements à prouver leur conformité à respecter les protocoles de contrôle du COVID-19 et constitue une étape importante pour rassurer leurs clients.