Tourisme : L’offre Agadir au Top Resa

En ce début de nouvelle saison touristique sur fond de faillite de Thomas Cook, et la défaillance de deux compagnies, XL Airways et Aigle Azur, le salon IFTM Top Resa à Paris est, indéniablement, pour les acteurs du secteur, le lieu où il faut être en ce moment. Les représentants du Conseil régional du tourisme Agadir Souss Massa (CRT) et une dizaine de professionnels du tourisme de la station balnéaire sont en ce moment, depuis hier mardi 1er octobre, mobilisés à ce grand rendez-vous du secteur pour faire la promo de la destination. ‘’La France est le premier marché émetteur étranger d’Agadir, aussi notre présence à cette 41ème édition du genre, est plus que nécessaire et surtout en cette période pour avoir plus de visibilité sur la demande et les changements qui vont intervenir dans le paysage touristique mondial’’, souligne Asmaa Oubou, directrice du CRT Agadir Souss Massa. En cette période de turbulences, il s’agit en effet de réagir aux pertes engendrées par la défaillance de Thomas Cook et plus que jamais de consolider les acquis de la reprise de ce marché dans la région. Salah-Eddine Benhamane, DG des hôtels Atlas Hospitality à Agadir, rappelle dans ce contexte que le marché français est de retour sur la destination depuis plus de trois ans et a enregistré ces trois dernières années une augmentation de 35% après une chute amorcée en 2015. Aujourd’hui de son avis, le Top Resa est une occasion de se rapprocher des TO partenaires du Maroc pour voir comment récupérer les clients de Thomas Cook qui allaient vers d’autres destinations. Pour attirer plus de clients, il est important aussi de benchmarker l’offre de la concurrence, pour bien se distinguer dans un environnement où le maintien des parts de marché est un travail de longue haleine chaque jour, note pour sa part, Meriem El Ouafi, présidente déléguée du CRT Agadir Souss Massa. De son côté, Jaafar El Mekkaoui, DG de l’hôtel Paradis Plage à Agadir, souligne l’angle intéressant networking du salon pour renforcer les relations avec les partenaires. ‘’Le B to B dans le monde du tourisme est cependant en décroissance. Il faut s’activer de plus en plus au niveau du B to C’’, préconise-t-il. La tendance actuelle étant en effet au e-tourisme, les hôteliers devront de plus en plus aller à la pêche aux clients, le marché étant de plus en plus ouvert. C’est justement dans ce contexte que se justifie l’intérêt du CRT Agadir Souss Massa pour le prochain salon Festivitas à Mulhouse dédié notamment au voyage et ouvert au grand public, lors duquel l’association régionale marquera sa présence à travers un stand du 31 janvier au 2 février 2020 à cette rencontre, annonce Najia Ounnassar, présidente de l’Association de l’industrie hôtelière d’Agadir.

En attendant, l’ONMT mobilise ses troupes au Salon Top Resa. Adel El Fakir, DG de l’Office avance dans ce cadre que l’ONMT est plus que jamais dans une démarche de prospection active. Il s’agit de mieux coller aux nouvelles habitudes de consommation des touristes et se positionner sur les nouveaux business models tendance du marché, explique-t-il. Dans sa démarche, l’ONMT a signé lors de ce salon à Paris, un nouveau contrat avec NG Travel pour l’hiver 2019/2020. Grace à ce partenariat, ce TO français, prévoit une croissance de + de 30% sur la destination Maroc pour l’hiver 2019/2020 par rapport à l’hiver 2018/2019, précise un communiqué de l’ONMT.

La conclusion d’un autre contrat de partenariat liant l’ONMT à la compagnie Transavia pour l’hiver 2019/2020 est un autre moment fort du pavillon Maroc lors de ce salon cette année. Dès le 7 novembre prochain, sera lancée la ligne aérienne directe Paris Orly-Ouarzazate, à raison de 2 fréquences par semaine, est-il indiqué. Nicolas Henin DGA commercial de Transavia, précise que pour Agadir, la bonne nouvelle, c’est l’augmentation des fréquences à partir de Nantes de 2 fois par semaine à 4 vols par semaine à partir de décembre. Il est question aussi de maintenir les liaisons entre Agadir et Lyon et de renforcer l’offre départ à partir de Paris vers Agadir. ‘’C’est pour nous une destination au Maroc qui monte à partir de nos bases françaises’’, lance-t-il.

Avec Easy Jet la programmation en partenariat avec l’ONMT, de vols reliant Nice et Agadir et Toulouse et Agadir, à raison respectivement de deux et 3 fréquences par semaine, est annoncée.

Pour les professionnels du tourisme cette évolution est réconfortante. Ils restent tout de même inquiets quand au devenir de la programmation des vols d’Air Arabia reliant Agadir aux marchés étrangers, à partir de ce mois de novembre 2019. Pour rappel, Air Arabia Maroc a implanté, en collaboration avec l’ONMT, à Agadir sa sixième base aérienne au Maroc, depuis le 1er octobre 2017, reliant Agadir à plusieurs aéroports internationaux (Copenhague, Stockholm, Munich, Cologne, Dublin, Manchester et Toulouse). Les opérateurs du tourisme d’Agadir ont appris cependant durant le salon de Top Resa, que ‘’cette programmation internationale d’Air Arabia en faveur d’Agadir va cesser à partir de novembre’’, indique une source sure. Les représentants d’Air Arabia présents au Salon n’ont ni confirmé ni infirmé cette information tout autant que les représentants de l’ONMT. Ce qui est sûr, c’est qu’en ligne, impossible de faire une réservation pour un vol Air Arabia reliant Agadir à un aéroport à l’étranger pour un voyage à partir du mois de novembre. On ne tardera pas à savoir ce qu’il en est.