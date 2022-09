Tourisme : 36,7 MMDH de recettes à fin juillet

Cette performance fait suite aux différentes mesures prises pour relancer et dynamiser le secteur, dont la réouverture des frontières nationales, explique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de septembre 2022, précisant que le taux de récupération de ces recettes par rapport à leur niveau pré-crise a atteint 88,4%.

Concernant les arrivées à la destination « Maroc », au cours des mois de juin et juillet 2022, 3,2 millions d’arrivées ont été enregistrées, soit quasiment le même niveau atteint, durant la même période de l’année 2019. Au terme du premier semestre 2022, le nombre des arrivées au Royaume a avoisiné les 3,4 millions de touristes, représentant une hausse de 303,4%, en glissement annuel, après une baisse de 57,3% un an plus tôt. S’agissant des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, elles se sont chiffrées à 6,2 millions de nuitées, à fin juin 2022, en augmentation de 128,9% en glissement annuel (après -39,9%). Comparés à leur niveau pré-crise (fin juin 2019), les arrivées et les nuitées, à fin juin 2022, ont représenté respectivement près de 63% et plus de 54%.

Au mois de juillet 2022, les recettes touristiques continuent de dépasser significativement leur niveau pré-crise. Comparées au mois de juillet 2019, elles se sont accrues de 17,8%, en consolidation des hausses enregistrées en juin (+39,9%), en mai (+1,9%) et au mois de mars 2022 (+12,1%).

Ainsi, durant la période allant de mars à juillet 2022, ces recettes se sont améliorées par rapport à la même période de 2019 de 7,6%, après une baisse de 71,7% un an auparavant, fait savoir la DEPF.