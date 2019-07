Plages pavillon bleu. Où se baigner cet été au Maroc ?

Se rendre sur une plage Pavillon Bleu, c’est avoir la garantie d’une bonne qualité environnementale, Mais aussi choisir un site disposant d’un certain nombre d’équipements permettant de minimiser les impacts de la fréquentation touristique. Des poubelles de tri sont à disposition pour valoriser les déchets et la présence de sanitaires permet de garder une eau de baignade de qualité.

Les plages marocaines ayant obtenu le Pavillon Bleu sont les suivantes (carte en pièce jointe) :

1. Achakar (Tanger-Asilah)

2. Aglou sidi moussa/Tiznit

3. Arekmane (Nador)

4. Ba-kacem (Tanger-Asilah)

5. Bouznika

6. Skhirate

7. El Moussafir/Dakhla

8. Essaouira

9. Foum loued / Laâyoune

10. Haouzia

11. Dalia /Fahs Anjra

12. Oued Aliane/Fahs-Anjra 13. Oued Laou/Tétouan

14. Oum labouir/Dakhla

15. Safi ville

16. Souiria lkdima/Safi

17. Station touristique de Saïdia

18. Cap Beddouza/Safi

19. Sidi Kankouch 1/Fahs Anjra,

20. Sidi Ifni

21. Imintourga (Mireleft) ;

Le Pavillon Bleu un label exigeant pour des plages sures

Le Pavillon Bleu est un symbole d’une qualité environnementale exemplaire.

Le label Pavillon Bleu a été créé par FEE. Hissé sur 4425 plages et marinas de 45 pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique ou des Caraïbes ou du Pacifique, le Pavillon Bleu est un label exigeant attribué selon quatre familles de critères : qualité des eaux de baignade, information, sensibilisation et éducation à l’environnement, hygiène et Sécurité, et enfin aménagement et gestion. Il est attribué aux communes en charge de la gestion des plages.

Au Maroc, l’écolabel Pavillon Bleu est porté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement qu’il a introduit en 2002 dans le cadre de son programme Plages Propres.

Aujourd’hui présent dans 45 pays sur tous les continents, le Pavillon Bleu est devenu une référence mondiale dans les domaines du tourisme, de l’environnement et du développement durable.

Il est attribué chaque année aux communes du littoral qui ont la charge de gérer leurs plages et qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable. Il récompense également les gestionnaires de ports de plaisance impliqués dans le développement durable.

Exigence du label pavillon bleu

Garant d’une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu, hissé sur une plage ou un port de plaisance, véhicule une image positive et dynamique auprès des résidents comme des visiteurs. En ce sens, il favorise aussi une prise de conscience générale envers un comportement plus respectueux de la nature et de ses richesses.