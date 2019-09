Maroc/Tourisme : Les arrivées en hausse de 8,2% à fin juillet

Un total de plus de 7,544 millions de touristes ont visité le Maroc à fin juillet 2019, en progression de 8,2% par rapport à la même période un an auparavant avec +8,3% pour les touristes étrangers (TES) et +8,1% pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), selon l’Observatoire du tourisme.