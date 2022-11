Tomates : La filière au pic de sa production

Passage difficile pour les producteurs de tomates. Les dernières remontées des températures ont précipité la maturation du fruit et le pic de production est arrivé une vingtaine de jours bien avant la période escomptée. Résultat : Une abondance de l’offre sur les marchés extérieurs comme sur le marché local.

A l’export, l’origine Maroc est concurrencée en ce début de novembre par les tomates fin de champs hollandaises. Les retombées de cette situation sont une chute des cours après un bon démarrage de campagne prometteur. Mais l’optimisme reste de mise. Selon un exportateur, le marché devrait se rétablir dans une quinzaine de jours, mais l’offre devrait être réduite fin décembre et connaître un creux de production à cette échéance face à une demande importante. Pour l’heure, les exportateurs indiquent que les cours de l’origine Maroc sont sur le marché de Perpignan entre 0,4 et 0,5 euro le kg exporté après avoir enregistré en début de campagne d’exportation sur la même plateforme des prix à la vente entre 1,30 et 1,40 euro le kg exporté.

Sur le marché local, la situation n’est pas meilleure pour le producteur. Les prix de la tomate ont chuté aussi. Au marché de gros d’Inezgane, la caisse de tomate de 30 kg est au prix de gros entre 25 et 30 DH pour le moment. Ce n’est encore une fois pas tant le consommateur qui profite réellement de cette chute des cours. Le prix de la tomate est sur les marchés de détail au prix entre 3 DH et 5 DH environ le kg et ce, à cause de la multiplicité des intermédiaires. Une situation pour laquelle des solutions sont encore à trouver.

A noter que les exportations de tomates marocaines ont augmenté de manière significative au cours des dix dernières années. Considéré comme le quatrième producteur mondial, le Maroc pourrait bien se positionner parmi les trois premiers producteurs mondiaux et dépasser l’Espagne. Dans le secteur des fruits et légumes, la tomate représente 50% des exportations marocaines en fruits et légumes. Sur le plan régional, plus de 90% des exportations de tomates proviennent du Souss Massa.

Pour rappel, selon les données du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le volume global des exportations des tomates marocaines a enregistré 670 000 tonnes lors de la campagne 2021-2022, soit une hausse de 19% par rapport à la campagne précédente. Au cours de la campagne 2020-2021 quelque 629 510 tonnes de tomates ont été exportées pour une valeur de 9,2 milliards de DH. La France occupe la 1ère position dans la liste des pays importateurs de la tomate marocaine. Chaque année, en effet, l’Hexagone importe plus de 50%. Depuis quatre ans, le Royaume-Uni se positionne au deuxième rang des importateurs de tomates en provenance du Royaume et les exportations vers ce pays sont en nette progression.

Aujourd’hui, pour les exportations des fruits et légumes les perspectives sont prometteuses. Il reste tout de même à prier encore et encore pour le retour de la pluie.