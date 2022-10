Tanger Tech, la fin des spéculations !

Le projet de la Cité MohammedVI Tanger Tech a été lancé en 2017 lors d’une cérémonie présidée par le Roi Mohammed VI. Un investissement qui devait mobiliser des milliards de dollars et constituer une nouvelle locomotive à même d’impulser un élan nouveau au développement de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et par ricochet celui du Maroc.

Après avoir connu plusieurs péripéties, ce grand projet revient au-devant de la scène, avec notamment la signature de la convention cadre, le 25 juillet dernier, entre les partenaires impliqués dans ce chantier. Les signataires de la convention sont le ministère de l’Industrie et du Commerce, celui de l’Economie et des Finances, ainsi que celui de l’Equipement et de l’Eau, la Wilaya de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Conseil de la Région, la SATT (Société d’Aménagement de Tanger Tech), Bank of Africa, la TMSA Agence Spéciale Tanger Méditerranée) et les sociétés chinoises Beijing Zhonglu Urban Development Corporation, China Cummunications Construction Company LTD, China Road and Bridge Corporation LTD (CRBC) et CCCC Investment Company (CCCC IC).

Place à l’action !

Il faut croire que les parties chinoise et marocaine sont parvenues, suite à de multiples réunions à distance (parenthèse de la pandémie oblige) et en direct, à des formules en vue d’accélérer la réalisation de ce projet porteur autant pour le Maroc que pour l’Empire du Milieu. Par le truchement de la convention cadre visant à donner une impulsion opérationnelle au projet Tanger Tech, on ap prend que les signataires gardent le cap sur la mouture initiale. A savoir que le projet «porte sur la réalisation d’une ville industrielle durable, intégrée et intelligente», dont l’objectif est d’insuffler une nouvelle dynamique dans les secteurs économiques du Maroc visant la consolidation de son ancrage dans l’espace euro-méditerranéen, voire au-delà. D’autant plus qu’il s’agit d’un projet «intégrateur» qui s’inscrit dans une perspective à au moins quatre dimensions géographiques, sinon géoéconomiques, impliquant le Maroc, la Chine, l’Afrique, et l’Europe. Qui plus est constituera à la fois un immense site de production industrielle, mais aussi une plate-forme d’exportation, et ce, de par son positionnement géographique ainsi que des liaisons que permettent les infrastructures qui l’entourent dont le Complexe Tanger Med, ainsi que les réseaux ferroviaires et autres routiers qui l’émaillent.

Position stratégique

En effet, géographiquement Tanger Tech, qui s’étend sur une superficie de plus de 2 000 hectares, se situe dans les Communes de Laaouma et de Sebt Azzinate dans la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à quelques kilomètres de Tanger Med. Un emplacement qui le met à proximité des différentes infrastructures le rapprochant de marchés potentiels, notamment européen et africain. Un ensemble d’éléments qui ne peuvent, à coup sûr, que séduire les investisseurs.

Dans le détail, le projet, qui devra mobiliser des milliards d’investissements à terme, devra…

