Souks hebdomadaires : L’usine à fric du monde rural

Ils sont au nombre de 889, enregistrent plus de 2,5 millions de visites et génèrent un chiffre d’affaires de plus de 40 milliards de dirhams. Ils connaissent de plus en plus de problèmes de gestion d’équipement et de logistique qui pénalisent leur développement.

Le souk hebdomadaire en milieu rural est la plaque tournante de toutes les activités dans la campagne. Il constitue un lieu de rencontres, de commerce, d’échange … Il est doté des équipements administratifs et des services publics nécessaires pour les populations des douars et tribus de la région abritant le souk. On y trouve également le siège de la commune rurale, des centres de soins, des vétérinaires ainsi que des établissements scolaires pour les études secondaires (collèges et lycées). En somme, c’est un espace de vie sociale vital pour les habitants du monde rural. Les années passent et ces souks, estimés à prè s de 900 à travers le Maroc, semblent à la traîne vis-à-vis de la cadence du développement du pays de manière générale. Les difficultés se multiplient avec le temps. Il y a de plus en plus de problèmes de gestion d’équipement et de logistique qui pénalisent le développement de ces sites. Sans parler du faible contrôle sanitaire et hygiénique par rapport aux produits de grande consommation et particulièrement les viandes. Les souks en milieu rural sont les principaux fournisseurs de cette denrée. Des dizaines de milliers de tonnes sont ainsi écoulées par an. C’est dire que c’est presque mission impossible pour les effectifs très limités dont disposent les services de contrôle sanitaire et d’hygiène. Et là, il convient de souligner que l’on ne parle pas des souks devenus célèbres par leur expansion urbanistique grandissante depuis les années 1990, et qui font aujourd’hui figure de véritables villes. Sidi Bennour, Had Soualem, Tit Mellil et bien d’autres ne sont plus de simples souks mais bel et bien des agglomérations urbaines à part entière.

