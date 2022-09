Souk Al Had d’Agadir : Visite guidée dans le plus grand «Souk» d’Afrique

Le plus grand Souk du Maroc et d’Afrique est en train de faire peau neuve. Monument emblématique de la ville, Souk Al Had a été l’objet d’un projet de réorganisation et de mise à niveau lancé il y a près de cinq ans. Une opération menée sur les chapeaux de roues même pendant la période de crise sanitaire dans un espace vivant. Dans ce centre commercial en effervescence du matin jusqu’au soir, où en temps normal un nombre de 3000 points de vente sont en activité sur 11hectares, drainant six jours sur sept au quotidien plus de 50 000 visiteurs, voire plus de 100 000 en période de grande influence, le projet de réaménagement a été un vrai challenge. La communication incontournable avec les commerçants du Souk a été très importante pour faire avancer le projet et s’assurer de l’adhésion de tous.

Depuis le démarrage du chantier en octobre 2017, beaucoup d’ouvrages ont été réalisés à travers ce complexe qui se distingue par la mise en place d’une charte architecturale. Sous-bassement en zelliges, auvent en bois, le patrimoine architectural du Sud avec l’utilisation des matériaux de la région et les techniques d’aménagements locales sont mis en avant. Cette approche se concrétise notamment à travers les faux-plafonds mis en place et le design architectural des portes qui met en exergue le savoir-faire des maîtres «maalems» du Sud. Ce sont plus de 3,2 ha de faux plafond qui ont été installés.

Hommage aux murailles

La réhabilitation de la muraille avec ses 1500 mètres de long et ses six mètres de haut, semblable à une enceinte de médina a été réalisée. Elle constitue aujourd’hui un véritable hommage à nos murailles historiques. La majestueuse mosquée aménagée au cœur du complexe près de la porte n°6 est aussi un chef-d’œuvre aujourd’hui finement décoré. Dans cet espace, la lumière naturelle est un bien précieux et un élément central et essentiel de la conception de l’édifice. Aujourd’hui dans ses ultimes moments d’aménagement, le bâtiment d’une consistance de plus de 3000 m² baigné de lumière naturelle est déjà très accueillant. Ses volumes, l’architecture et les vitraux de ses fenêtres y sont valorisés grâce aux effets pénétrants de la lumière naturelle. C’est donc tout naturellement que cette nouvelle mosquée sera baptisée «Nour».

Pour rappel, ce chantier qui fait partie du plan développement urbain d’Agadir est d’un coût global de 180 millions de DH….

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement