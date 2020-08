Relance économique: Voici comment seront répartis les 120 milliards de dirhams

Lors d’une conférence de presse consacrée notamment à la répartition des 120 MMDH, annoncés par SM Mohammed VI, organisé par le ministère des Finances, mardi 4 août, il a été indiqué que 45 MMDH seront consacrés à l’investissement et 75 MMDH seront réservés à l’accès aux financements, garantis par l’Etat au profit de l’ensemble des entreprises marocaines y compris les TPE.

Dans le détail, les 45 MMDH sont réservés à l’investissement, notamment l’investissement direct de l’Etat dans les projets d’infrastructure, à travers des partenariats public-privé (PPP) et les participations de l’Etat, par le biais d’un Fonds qui va être créé pour un certain nombre d’entreprises, ayant le besoin d’augmenter leurs fonds propres pour assurer leur développement.

Dans ce sens, 15 MMDH seront financés directement par le budget général de l’Etat cette année et seront injectés dans le Fonds d’investissement public, alors que 30 MMDH seront mobilisés auprès d’institutionnels nationaux et internationaux.

Le plan de relance massif de l’économie nationale avec une enveloppe globale de 120 MMDH sera opérationnalisé rapidement notamment à travers l’adoption d’un décret-loi dans les jours à venir lors du prochain conseil du gouvernement.

S’agissant de la généralisation de la protection sociale à l’ensemble des Marocains, qui sera sur une période de 5 ans, l’assurance maladie obligatoire (AMO) va être généralisée à partir du 1er janvier de l’année prochaine.

« Nous allons entamer tout un ensemble de réformes et d’adoptions de textes notamment législatifs et réglementaires qui permettraient de préparer l’opérationnalisation à partir du 1er janvier », a-t-on souligné.

Cette AMO qui va être généralisée va toucher tous ceux qui ne sont pas protégés aujourd’hui. Cette généralisation vise à assurer à un ensemble de marocains les mêmes prestations de services médicaux et de soins peu importe leurs catégories socio-professionnelles.

Par ailleurs, il sera nécessaire de mettre en oeuvre certaines réformes notamment fiscale afin de garantir une contribution professionnelle unifiée permettant d’un côté aux commerçants et artisans de pouvoir contribuer en fonction de leurs revenus et d’avoir en retour cette protection sociale.

La partie généralisation de l’AMO va s’étaler sur 2 ans. La généralisation des allocations familiales, en remplacement des systèmes existants, la mise en chantier de la retraite pour tous et l’indemnité pour perte d’emploi viendront juste après.

Pour ce qui est de la réforme principale en profondeur du secteur public, plus particulièrement des établissements et entreprises publics, une agence des participations de l’Etat va être créée pour plus d’efficience dans la gestion mais également pour agir à travers la suppression d’un certains nombre d’établissements, dans le cadre d’une optimisation du fonctionnement de l’Etat, et la création de pôles homogènes pour plusieurs secteurs (pôle pour l’énergie, pôle pour le transport..).

Ces pôles, permettront de créer des ensembles plus solides qui auront plus facilement accès au financement à des conditions meilleurs que celles aujourd’hui et qui leurs permettront donc d’investir et à créer de l’emploi ce qui est leurs rôle premier. L’objectif est d’optimiser le fonctionnement du secteur public dans son ensemble.

(Avec MAP)