Promotion de la start-up : Une nouvelle plateforme HealthTech et AgroBiosciences voit le jour

Le fonds de capital-risque UM6P Ventures et la plateforme d’innovation mondiale Plug and Play ont procédé, mercredi, à la signature d’un accord de partenariat stratégique pour co-lancer au Maroc deux nouvelles verticales d’accélération AgroBiosciences et HealthTech. Ainsi, Plug and Play Maroc et UM6P Ventures, la branche d’investissement de l’Université Mohammed VI polytechnique, s’associent et s’appuient sur le programme d’accélération de start-up, et ce en incluant un accompagnement sur mesure pour les start-up axées HealthTech et Agrobiosciences, qui viendront s’ajouter au large éventail de start-up industrielles que Plug and Play soutient actuellement.

En novembre 2020, l’UM6P et le Groupe OCP se sont associés à Plug and Play dans le cadre d’une vision commune visant à faire du Maroc la première destination pour les start-up de la région et à stimuler l’écosystème local des start-up grâce à l’expertise technologique inégalée de la Silicon Valley, note-t-on dans un communiqué. Dans le cadre de l’extension de la relation actuelle entre Plug and Play et l’Université polytechnique Mohammed VI, UM6P Ventures, la branche d’investissement de l’UM6P, soutiendra l’accélération et investira dans les start-up opérant dans les verticales HealthTech et AgroBiosciences en fournissant un accompagnement sur mesure avec une expertise spécialisée, une infrastructure de pointe et des capitaux, éléments indispensables pour assurer la transition from-lab-to-market dans les industries précitées.

«Au-delà de notre intervention en tant que co-investisseurs, nous sommes ravis de pouvoir lancer conjointement deux verticales dédiées à la deeptech, où nous pouvons apporter un soutien scientifique complet au programme de Plug and Play», a déclaré à cette occasion le DG de UM6P Ventures, Yasser Biaz, cité dans le communiqué. Les programmes d’accélération Plug and Play offrent diverses opportunités de croissance en fournissant les ressources nécessaires aux start-up pour développer leurs activités. Grâce à un vaste réseau de mentors, d’investisseurs, d’entreprises de premier plan et autres, les start-up peuvent bénéficier d’ateliers, d’événements de mise en réseau, de sessions de mentorat individuel, de rencontres spécifiques au secteur et d’événements à grande échelle tels que des journées d’exposition, offrant aux fondateurs et à leurs équipes une expérience approfondie et incomparable. Le programme de trois mois comprend quatre périodes d’accélération intensive en personne. Les start-up bénéficieront de plus de 40 heures de worshops et de plus de 150 heures de mentorat individuel, et auront accès à StartGate, le campus de start-up de l’UM6P qui s’engage à fournir une infrastructure de pointe et des ressources pour soutenir les entrepreneurs.

Désormais, avec UM6P Ventures, ce programme d’accélération, construit conjointement, permettra aux start-up proposant des solutions liées aux domaines HealthTech et Agrobiosciences d’avoir accès aux plateformes d’excellence et laboratoires de l’UM6P dotés d’équipements de pointe pour les phases de test, prototypage, validation et production de la solution. En plus de l’accès au capital, l’UM6P Ventures offrira une multitude de ressources scientifiques et commerciales, ainsi qu’une expertise juridique afin d’aider les start-up dans la protection de la propriété intellectuelle de leurs solutions. «Chez Plug and Play, nous sommes d’ardents défenseurs de l’Open Innovation, dont la nécessité est aujourd’hui encore plus évidente. Notre partenariat avec l’UM6P Ventures contribuera à créer des opportunités pour les écosystèmes de start-up marocains et africains. Nous sommes ravis de ce qui nous attend», a indiqué, pour sa part, Aziz Hachem, Program Manager à Plug and Play.

Maroc UM6P Ventures participera à la prochaine cohorte du programme d’accélération Plug and Play Smart Cities Batch 3, d’une durée de trois mois. En plus du programme standard, sera donné le coup d’envoi du nouveau Batch avec un événement privé de sélection des start-up le 4 mars. Des start-up dans les domaines de l’AgroBiosciences et de la HealthTech, triées sur le volet par des experts des deux entités dans ces domaines respectifs, présenteront leurs projets dans le but de participer à ce prochain Batch qui débutera le 10 mars courant.