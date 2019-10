Pouvoir d’achat : les Marocains quatre fois plus endettés qu’en 2005

A fin août, les ménages ont contracté 14 milliards de DH de plus qu’en 2017. Leur dette se monte aujourd’hui à environ 360 milliards de DH contre pas plus de 90 il y a 14 ans. En parallèle, la capacité à épargner des Marocains continue à se contracter et leur taux de défaut augmente d’année en année. Les petits salaires croulent sous l’effet de l’endettement : 38% de leur revenu va aux échéances des crédits !

