Agadir : la vente aux enchères des produits de la pêche sera digitalisée

La digitalisation de la vente aux enchères des produits de la pêche à la halle au poisson de la pêche artisanale au port d’Agadir vient d’être lancée.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a assisté au déroulement de la vente aux enchères digitalisée des produits de la pêche, un nouveau mécanisme mis en place par l’Office National des Pêches (ONP) dans le cadre de la refonte du processus de commercialisation des produits de la mer.

D’un coût d’investissement global d’environ 30 millions de dirhams, ce projet a pour objectif d’améliorer le système de commercialisation pour une meilleure valorisation des produits de la pêche, et de moderniser et optimiser le processus de vente aux enchères pour renforcer la fiabilité et la célérité des transactions commerciales. C’est aussi le moyen d’offrir aux mareyeurs un outil de travail efficace permettant de faciliter leur participation à la vente.

Concrètement, la digitalisation du processus des ventes aux enchères au niveau des halles au poisson permet aux mareyeurs de surenchérir de façon anonyme et digitalisée, sur les lots mis en vente. A plus long terme, ce processus ouvrira également la possibilité pour les mareyeurs de participer à distance aux enchères et ce, après instauration du tri et classification des produits.