Orbis Automotive s’installe à Rabat

Orbis Automotive poursuit l’expansion de ses activités dans le Royaume. La filiale d’Orbis Holding a inauguré, le 26 septembre, un nouveau showroom à Rabat. Cette nouvelle concession s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’Orbis Automotive qui ambitionne de devenir un «acteur majeur de la vente de véhicules neufs et du service après-vente au sein des grandes villes du Royaume». A noter qu’Orbis Automotive est déjà présent sur la région de Tanger, depuis décembre 2017. Les marques qu’il distribue au Maroc sont Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professionnel, Jeep et Arbarth.

La nouvelle concession s’étend sur une superficie de plus de 4 000 m². Une surface de plus de 1000 m² sur trois niveaux est dédiée aux véhicules particuliers et utilitaires neufs. En outre, deux magasins de pièces de rechange et deux ateliers de mécanique et de carrosserie disposant de 5 000 m² permettront d’offrir plus de 45 entrées par jour. L’édifice du nouveau showroom est situé sur un axe routier principal à l’entrée de Rabat.

L’inauguration de la nouvelle concession d’Orbis Automotive a été également l’occasion de dévoiler la nouvelle Jeep Wrangler, en présence de Monaco Francesco, PDG de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Morocco. Orbis Automotive développera très prochainement un espace dédié à la vente des voitures d’occasion.