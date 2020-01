Office des changes: Le plafond de la dotation touristique porté à 200.000 dirhams

Le plafond de la dotation touristique est fixé désormais à 200.000 dirhams et le taux d’indexation du supplément à l’Impôt sur le revenu à 25% avec possibilité de report du reliquat non utilisé une seule fois à l’année qui suit, indique l’Office des changes.