Loi de finances rectificative : 15 milliards DH de plus dans le budget d’investissement

Voici quelques éléments annoncés à l’issue de ce Conseil d’aujourd’hui :

– 5 milliards DH pour le financement des mécanismes de garanties de l’Etat au profit des entreprises.

– 15 milliards DH de plus dans le budget d’investissement

– Les aides et accompagnements financiers de l’Etat en faveur des entreprises et secteurs conditionnés par le maintien de 80% des salariés déclarés à la CNSS et la régularisation de la situation de ce qui ne le sont pas.

A noter aussi que les deux Chambres du parlement tiendront, mercredi, une séance plénière commune pour la présentation du projet de loi de finances rectificative par le ministre de l’Économie et des finances.

Cette séance est prévue à partir de 18H00.