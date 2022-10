Logistique : Nouvelles liaisons maritimes pour le transport des fruits et légumes

Le transport maritime est une alternative compétitive au transport international routier. Pour les exportateurs, il offre l’avantage d’être moins onéreux et aussi relativement moins nocif pour l’environnement. Ainsi, les nouvelles routes maritimes mises en place pour relier le Maroc à ses marchés européens dans le contexte de la nouvelle campagne d’exportation est une aubaine de l’avis des exportateurs.

Il s’agit notamment d’une liaison maritime de la compagnie La Méridionale mise en place entre Tanger et Barcelone. Pour les exportateurs de fruits et légumes, cette voie maritime est intéressante. Entre Barcelone et Perpignan il n’y a que deux heures de trajet par route et cela permet ainsi d’accéder à la principale plateforme de commercialisation en France, le marché de Saint-Charles, centre européen de commercialisation, de transport et de logistique en fruits et légumes. «Cela offre une autre alternative au flux des expéditions qui passe par le port Algésiras pour être acheminé à Saint-Charles», souligne un exportateur d’Agadir. Au départ de la capitale du Souss, le retour de la liaison entre Agadir et Port Vendres vient aussi renforcer la logistique maritime du commerce des fruits et légumes. Mis en place par l’armateur français CMA-CGM, ce service hebdomadaire devrait démarrer le 10 novembre prochain. La compagnie souligne dans ce contexte «la réduction de 75% des émissions de CO2 par rapport à l’acheminement traditionnel par camion via ce corridor».

Des rotations reliant Tanger à des ports africains

Selon les informations communiquées par la compagnie, les principales caractéristiques du «Morocco Shuttle», ainsi baptisées les rotations mises en place, se résument ainsi : Il s’agit de deux navires sous pavillon marocain de 1 100 EVP (Equivalent vingt pieds) dotés chacun de 220 prises pour conteneurs frigorifiques. Ces navires opéreront…..

