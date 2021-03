Logistique : Démarrage imminent des travaux de la plateforme de Souss-Massa

Les activités logistiques sont indéniablement des leviers de développement économique des territoires. C’est aussi un maillon fort des systèmes productifs qui permet de synchroniser la chaîne de l’offre avec la demande à pourvoir. Le sujet était au cœur du débat dernièrement lors d’un webinaire organisé par l’Union régionale de la CGEM Souss-Massa. La région Souss-Massa qui fait depuis trois ans le pari de l’industrialisation, est justement très concernée par la question. C’est tout l’intérêt du projet de zone logistique au Sud d’Aït-Melloul. C’est aujourd’hui un dossier très avancé qui ne va pas tarder à entrer dans sa phase de concrétisation. En effet, selon Mohammed Yousfi, DG de l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), le démarrage des ouvrages est prévu courant avril-mai prochains pour un délai global d’exécution de 18 mois. Ce projet dont l’enveloppe budgétaire totale s’élève à 350 MDH, rentre dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat, représenté par l’AMDL et le Conseil régional de Souss-Massa, précise le responsable. Pour l’heure, les démarches afférentes aux appels d’offres pour la désignation de l’entreprise chargée des travaux d’aménagement in-site et hors-site sont finalisées. Il en est de même de la désignation des bureaux d’études techniques et des cabinets à même d’assister l’AMDL dans le suivi et le contrôle qualité des travaux.

A noter que ce projet d’envergure est dans sa première tranche d’une consistance de 45 ha. Ce sera à terme un parc logistique locatif de nouvelle génération. Il abritera une composante locative PME/PMI dédiée au stockage intermédiaire et de grandes parcelles destinées à abriter des activités logistiques spécifiques. Au programme également d’autres espaces pour les services. En outre, une parcelle est dédiée au développement futur d’un centre de formation. Dans cette première tranche, un centre routier avec services intégrés est aussi prévu. C’est une composante importante initiée par le cluster logistique régional Logipôle. «Le centre routier éco-intelligent fera de Souss-Massa une région pionnière en matière de logistique intelligente mutualisée», souligne Fouad Lahrech, vice-président du Logipôle Souss-Massa.

Le développement de cette zone logistique au Sud d’Ait-Melloul avec toutes ses composantes devrait avoir un impact important en termes de massification de flux de marchandises et d’amélioration de la productivité des entreprises de la région.

Dans la perspective d’assurer une bonne mise en place du projet, des démarches sont en cours en vue de la création d’un aménageur public, filiale de l’AMDL qui prendra en charge la poursuite de l’aménagement du projet, la commercialisation de ses différentes composantes et la gestion intégrée des parties communes de la zone.