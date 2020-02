Le taux de renouvellement des taxis de Tanger-Tétouan se situe entre 23% et 48%

Le renouvellement des petits et grands taxis a participé dans une large mesure aux records atteints par le marché automobile ces dernières années. Après des baisses de régime en 2018 et 2019 (années pendant lesquelles le renouvellement des parcs de taxis a marqué une décélération), l’Etat vient de débloquer 2 milliards de dirhams de subventions , mises à la disposition des bénéficiaires à partir de janvier 2020.

Pour vulgariser ce dispositif de subventions au renouvellement des taxis et faire coïncider offre des concessionnaires et demande des taxieurs, le Salon Taxi Expo tiendra une nouvelle édition dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima du 20 au 23 février. Selon les organisateurs, après le succès des précédentes éditions de Taxi Expo à Casablanca et à Agadir, la forte demande de renouvellement des taxis dans les villes de cette région a motivé le choix d’Interwolrd, initiateur du salon. D’après les chiffres avancés par les organisateurs, le taux de renouvellement des taxis à Tanger est de 23% pour les petits et de 48% pour les grands. «Ceci montre le potentiel pour les concessionnaires de ventes automobiles et pour les différents opérateurs conjugués à la volonté et au soutien affiché de l’Etat qui accorde le maximum de facilités aux taxieurs» explique-t-on auprès d’Interworld.

Il s’agit d’une grande opportunité pour les concessionnaires de booster leurs ventes en ce début de 2020 ainsi qu’aux sociétés de crédit, aux assureurs, aux pétroliers et aux entreprises de services afin de consolider leur image et développer des partenariats avec les taxieurs.

Le point fort de ce salon, pensé pour encourager le renouvellement des parcs des taxis petits et grands, est qu’il réunit dans un seul espace des concessionnaires automobiles, des organismes de financement, des compagnies d’assurance, des pétroliers, des sociétés de services, de pneumatiques, etc. C’est un rassemblement privilégié où les taxieurs peuvent sortir avec une solution clés en main. Il s’agit d’une plateforme de business et de vente en B to B. Plusieurs ventes ont été réalisées avec une moyenne de 3 000 visiteurs par édition.

A noter que le salon a été organisé la première fois à Casablanca et suite à la forte demande et pour faciliter l’acquisition des taxis dans les autres villes, il a été organisé à Agadir en 2017.