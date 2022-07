Le programme Awrach en marche à Agadir 

La mise œuvre du programme Awrach est effective à Agadir. Le Conseil communal s’attelle à concrétiser cette feuille de route d’envergure. Pour le moment il est question d’insérer dans le marché du travail 38 jeunes de la localité d’Anza. Leur intégration s’inscrit dans le cadre de travaux d’une durée de quatre mois pour la préservation de l’environnement. Les services communaux d’Agadir disent ‘’avoir pris les mesures nécessaires pour la réussite de ce chantier afin que la ville d’Agadir puisse tirer bénéfice de cette action citoyenne en mettant à la disposition des jeunes le matériel de travail et les modalités logistiques nécessaires’’.

A noter que plusieurs associations appartenant à la société civile et relevant des différents quartiers de la ville d’Agadir peuvent postuler à ce programme. Au niveau de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, le programme cible la génération de 1346 opportunités d’emploi pour les personnes confrontées à des difficultés d’insertion professionnelle. En chiffre, la part de la Commune urbaine d’Agadir représente 350 opportunités au profit de 16 associations œuvrant pour la protection de l’environnement. ‘’La mission des associations sélectionnées est focalisée sur les points noirs dans les différents quartiers de la ville ainsi que les axes routiers et les cours d’eau en plus de la mise à niveau des espaces verts. Le champ d’intervention des associations inclura aussi les secours préliminaires et l’accompagnement social des estivants durant la période d’été y compris au niveau de la plage d’Anza’’, souligne un communiqué de la Commune urbaine d’Agadir.

Pour rappel, le programme Awrach vise la création de 250.000 opportunités d’emplois temporaires à l’échelon national. Un système de gouvernance a été mis en place pour piloter et accompagner la mise en œuvre du programme. Il sera réalisé grâce à des partenariats incluant les départements ministériels, les établissements publics, les autorités locales et les collectivités territoriales, ainsi que les associations, les coopératives et le secteur privé.