Le PLF21 présenté devant le Parlement (Documents)

Le PLF 21, qui sera présenté devant le Parlement ce lundi à 18h00, avait été adopté en conseil de gouvernement, vendredi, avec trois projets de décret l’accompagnant.

Comme elles ont été adoptées plus tôt, lors d’un conseil des ministres présidé par SM. Le Roi, les principales orientations retenues pour le PLF 2021, ont pour priorité la création de l’emploi, le soutien de l’entreprise nationale, la généralisation de la couverture sociale et la réforme des Etablissements et Entreprises Publics (EEP). Ce qui un engagement fort pour une relance prometteuse et inclusive pour la période post-crise du Covid-19. Ces orientations reposent sur trois axes.

Ainsi, le premier axe porte sur l’accélération du lancement d’un plan de relance de l’économie nationale qui se traduira par un effort financier exceptionnel, mettant l’accent sur la protection des emplois, le soutien de la trésorerie des entreprises à travers des mécanismes de garantie en faveur, notamment, des très petites et moyennes entreprises (TPME) et des PME.

Le deuxième axe porte, quant à lui, sur le lancement de la généralisation de la Couverture Médicale de Base sur une période de deux années (2021-2022), comme étant une première étape de cette réforme sociétale de grande envergure relative à la généralisation de la couverture sociale.

Ce chantier sera accompagné par la révision du cadre légal et réglementaire qui régit l’Assurance Maladie Obligatoire, à savoir la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base et la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non-salariées exerçant une activité libérale.

S’agissant du troisième axe, il concerne, le renforcement des bases de l’exemplarité de l’Etat et l’optimisation de son fonctionnement à travers l’amorçage d’une réforme des EEP qui vise la mise en cohérence de leurs missions et le rehaussement de leur efficience économique et sociale.

– Projet de Loi de Finances pour l’année budgétaire 2021.

– Note de présentation du Projet de Loi de Finances 2021.