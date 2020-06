Le Maroc, bientôt producteur de l’hydrogène vert

Cet accord vise également à mettre en place des projets de recherche et d’investissement dans l’utilisation de cette matière, source d’énergie écologique. Dans ce cadre, deux premiers projets seront mis en œuvre. Il s’agit du projet «Power-to-X» pour la production de l’hydrogène vert proposé par l’Agence marocaine de l’énergie solaire (MASEN) et la mise en place d’une plateforme de recherches sur «Power-to-X», le transfert des connaissances et le renforcement des compétences en partenariat avec l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN). D’après les signataires, l’accord reflète la volonté ferme des deux pays d’aller de l’avant dans le développement des énergies renouvelables et leur engagement en faveur d’un développement économique durable, tout en érigeant la préservation de l’environnement en priorité.