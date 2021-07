L’ADD et le CDD signent une convention de partenariat dans le domaine du digital

L’Agence de Développement du Digital (ADD) et le Club des Dirigeants du Maroc (CDD) viennent de signer une convention-cadre de partenariat, visant à définir les conditions et modalités de partenariat dans le domaine du digital. Les deux entités s’accordent, en vertu de cette convention, à mutualiser leurs efforts et de créer des synergies et des convergences en vue de mettre en œuvre les actions inscrites dans la convention de coopération à travers deux principaux axes, à savoir la formation et le développement des talents digitaux, et l’économie numérique.

Pour ce qui est du premier axe, il repose sur l’implication du CDD dans le chantier « Génération digitale », notamment les cursus de formation qui seront développés par l’ADD à destination de ses partenaires entreprises, et l’engagement des deux parties pour le développement et la promotion d’un référentiel de compétences et d’un système prévisionnel du besoin.

En ce qui concerne l’axe de l’économie numérique, il réside dans l’organisation d’activités de sensibilisation et de promotion de l’usage du digital et des technologies émergentes au sein des PME et TPE, et la contribution du CDD dans le cadre de la mise en œuvre du chantier « Digital PME », lors des enquêtes à mener auprès des entreprises.

A travers la conclusion de ce partenariat, l’ADD et le CDD s’engagent à faire réussir le chantier de la Transformation Digitale de l’économie, à travers la mise en place des mécanismes nécessaires dont le volet « Formation », et répondre ainsi aux attentes des PME et TPE.

L’ADD est un établissement public stratégique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.

Le CDD est une association qui regroupe un réseau de chefs d’entreprises et de cadres dirigeants de tous secteurs d’activités qui développent leur réseau de manière qualitative et professionnelle. Véritable espace de rencontres, il favorise les échanges entre entrepreneurs, les synergies et les signatures de nouvelles affaires, l’appropriation des meilleures pratiques éco-environnementales et numériques, et d’intégrité des affaires, ainsi que le rayonnement économique du Maroc à l’international.