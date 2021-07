Label’Vie: Emission d’un emprunt obligataire de 800 MDH

Cette émission permettra à Label’Vie de financer son plan de développement, de diversifier ses sources de financement, tout en optimisant leurs coûts, fait savoir la société dans un communiqué.

L’opération a été structurée sous forme de quatre tranches négociables de gré à gré, précise la même source.

Il s’agit d’une tranche A à taux révisable remboursable in fine à l’issue de 5 ans, d’une tranche B à taux fixe remboursable in fine à l’issue de 5 ans, d’une tranche C à taux révisable remboursable par amortissements annuels linéaires sur 7 ans et d’une tranche D à taux fixe remboursable par amortissements annuels linéaires sur 7 ans.