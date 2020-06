La production céréalière s’établit à 5,7 millions de quintaux

Selon le ministre de l’agriculture, Aziz Akhannouch, qui répondait à une question orale à la première Chambre du Parlement, les conditions climatiques, cette année, étaient inadéquates et marquées par un déficit pluviométrique important et une mauvaise répartition temporaire, avec 55 jours de chaleur et le manque de pluie.

En raison de ce déficit, la superficie cultivée a atteint 5,23 millions d’hectares, dont 4,3 millions consacrées aux céréales, dont 2,3 millions d’hectares prêts à être récoltés. La production de la superficie cultivée a enregistré une baisse de 42% par rapport à l’année précédente.

Ces prémisses n’ont pas empêché l’activité agricole de poursuivre son labeur «du fait de l’immunité dont jouit désormais le secteur», s’est félicité le ministre, précisant que l’agriculture marocaine est parvenue à approvisionner l’ensemble des marchés du Royaume avec le même rythme, en produits de qualité et au même prix à la portée du consommateur.

Ainsi, les efforts ont été conjugués durant la période de confinement, ce qui a permis d’accomplir à 111% le programme de cultures printanières (pommes de terre 119%, tomate 140%, oignon 109%, potiron 155% et haricot 210%) et à 90% environ pour les autres cultures.

Le programme de distribution des cultures déterminées, en ce qui concerne les plus importants légumes d’été (19 hectares) sera mis en œuvre, de manière à entamer la distribution le mois courant, jusqu’à la fin de l’année.