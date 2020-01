La 6e édition de la Semaine nationale de l’artisanat à Marrakech du 12 au 26 janvier

Sous le haut patronage de SM Mohammed VI, le ministère du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale et solidaire organise par le biais de la Maison de l’artisan, la 6e édition de la Semaine nationale de l’artisanat du 12 au 26 janvier à l’esplanade Bab Jdid à Marrakech sur un espace de 50 000 m2. Inauguré par Nadia Fettah, ministre du tourisme et de l’artisanat, en présence du wali de la région, Karim Kassi Lahlou, et de plusieurs personnalités, cette édition se tient sous le signe de l’innovation tout en capitalisant sur les acquis des éditions précédentes. L’objectif est de mettre en avant le secteur de l’artisanat en tant que levier de développement de l’économie nationale créateur de richesses et de perspectives de carrières, notamment pour les jeunes. Cette édition est également l’occasion de célébrer et rendre hommage aux artisans, gardiens d’un savoir-faire millénaire, du patrimoine culturel et immatériel, héritage ancestral et fierté des Marocains. L’actuelle Semaine de l’artisanat se distingue également par rapport aux précédentes éditions par une durée de deux semaines et non une comme auparavant et une répartition thématique par métier. L’espace de 50 000 m2 accueille environ 1200 exposants, issus des 12 régions du Maroc. Ils sont constitués d’artisans individuels, de coopératives et d’entreprises d’artisanat.

5 pays invités d’honneur

La surface d’exposition comprend un espace réservé aux métiers en voie de disparition, un espace d’animation et d’initiation aux métiers d’artisanat dédié aux enfants et une scène sur laquelle se produiront des troupes folkloriques. Des invités d’honneur représentant l’Indonésie, le Chili, l’Inde, la Tunisie et la Mauritanie ont été conviés. En outre, deux carnavals organisés les 11 et 17 janvier sillonnent les grandes artères de la ville de Marrakech afin d’annoncer l’évènement et susciter l’intérêt des visiteurs. Enfin une programmation riche sous forme d’évènements tels que la 9e Rencontre sur la préservation des métiers de l’artisanat marocain, la journée thématique sur la bijouterie, la rencontre sur le thème «Développement de formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat : outils et perspectives» et des sessions de formation dédiées à des artisans issus des 12 régions, axées sur la maîtrise des techniques de vente et des méthodes de prospections, le marketing des produits d’artisanat, les principes de base de la législation douanière, les procédures de dédouanement, ainsi que des workshops sur le financement dans le secteur de l’artisanat sont prévus.