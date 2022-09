«Kool Smoothie», healthy et rafraîchissant dans un cadre cool

S’inscrivant dans la tendance confirmée d’alimentation Heathy, la jeune enseigne Kool Smoothie propose des produits naturels et accessibles mais aussi, et surtout, du bien-être. La marque a ouvert 7 points de ventes.

Réinventer le healthy c’est l’ambition de Kool Smoothie. Enseigne lancée en 2020, qui propose des smoothies naturels pour les sportifs et les adeptes de l’alimentation healthy.

Au-delà de son offre de produits, c’est un message de bien-être que la marque entend transmettre un «mode de vie reflété par l’esprit surfeur et le signe Shaka Hawaien qui veut dire relax et tout va bien».

L’enseigne a mis en place, depuis sa création il y a deux années, un réseau de distribution à travers le Maroc. Celui-ci compte 7 points de vente dont 3 dans des …

