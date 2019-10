Kamal Benkhaled à la tête de la FICOPAM

L’élection de Benkhaled a eu lieu lors de l’AG extraordinaire de la fédération qui s’est tenue le mercredi dernier à Casablanca, a indiqué la FICOPAM dans un communiqué.

Cette assemblée générale, a ajouté la même source, a été l’occasion de rappeler les réalisations de la fédération, de discuter les défis qui restent encore à relever pour promouvoir les activités de l’industrie de transformation des produits agricoles, et de débattre des actions à entreprendre au cours du prochain mandat.

Parmi les principales recommandations formulées à cette occasion, figurent le développement des activités de la Fédération dans les régions hors Casablanca, l’accompagnement des industriels qui veulent sortir de l’informel notamment les entreprises « infra-légales » ou certaines coopératives, la structuration de l’approvisionnement, le développement de la communication entre les différentes parties prenantes de la filière, de la digitalisation ainsi que de la labellisation.

Par ailleurs, les membres de la FICOPAM ont souligné « la nécessité de se rapprocher davantage des pouvoirs publics » et d’instaurer une relation de partenariat de confiance afin de relever les défis du développement des produits agricoles transformés marocains, a souligné la Fédération.

Kamal Benkhaled est président de la Section olives de table de la FICOPAM, président de la Commission finances et budget de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Marrakech-Safi et aussi membre du Bureau de la CGEM Région Marrakech Safi.

La FICOPAM est la plus ancienne association professionnelle agroalimentaire du Maroc. Créée en 1967, elle regroupe plusieurs associations professionnelles représentant les industries de transformation des produits agricoles (olives de tables, câpres, jus, épices, conserves de légumes et de fruits…).

La FICOPAM a pour mission de promouvoir et de développer les activités des opérateurs du secteur notamment à l’export.

(Avec MAP)