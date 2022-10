Jemaa des Oulad Abbou, souk rural par excellence

Le nombre de la population provenant des douars environnants et des contrées les plus proches est estimé à 5 000 personnes, s’entremêlant tous les vendredis. La cadence des différents commerces varie, selon les saisons et selon le climat.

Souk Jemaa des Oulad Abbou, de la commune qui porte le même nom, est situé quelque 70 kilomètres au sud de Casablanca, dans la région Oulad Said. Un souk qui existe depuis les années 1930. Il est, comme à l’accoutumée chaque semaine, bourdonnant d’activité ce vendredi matin. Le nombre de la population provenant des douars environnants et des contrées les plus proches est estimé à 5 000 personnes, s’entremêlant tous les vendredis . Les gens sont concentrés sur leurs besoins, parcourant les différentes zones durant les trois quarts de la journée. Les activités se tassent en effet au milieu de l’après-midi où on ne voit plus que le remballage des étalages. Les commerçants ambulants rentrent chez eux dans une sorte de convois aléatoires de fourgonnettes et autres pick-up qui partent dans toutes les directions.

Souk Jemaa ressemble de loin à un vaste camp improvisé et parsemé de nombreux produits de consommation. Cela va des viandes aux vêtements et tapisserie, en passant par les fruits et légumes, l’électroménager, les produits sanitaires, sans parler d’un nouvel espace dédié aux nouvelles technologies (smartphones, tablettes et accessoires…). Il y a aussi des abattoirs et une zone consacrée à la vente de la volaille. Un autre espace à part est dédié au commerce des céréales…

La cadence de l’activité varie selon les saisons

De manière générale, tous les souks du genre ont des fonctions multidimensionnelles et complémentaires ; à côté des différents commerces, il y a aussi les services administratifs qui sont très sollicités pour les documents personnels et familiaux. Les adouls ne chôment guère non plus lors du jour du souk, entre actes de mariages, divorces et transactions de foncier.En entrant par le grand portail au milieu d’un va-et-vient incessant, les tympans sont vrillés par des vociférations saccadées provenant d’un peu partout. L’on a l’impression que les gens sont en train de s’invectiver à tout va mais ce n’est qu’un manège de marketing local et sonore émanant de hauts parleurs et louant la qualité d’un produit quelconque. A l’autre bout du souk se trouve l’enceinte aménagée pour le commerce du bétail, presque déserte aux environs de onze heures.

