Investissements : Le capital national revient en force !

Lors du dernier conseil de gouvernement, jeudi 25 novembre, Aziz Akhannouch a insisté sur le fait que l’investissement «constitue une priorité et un chantier capital». Ce chantier, a notamment affirmé le chef du gouvernement, sera renforcé par le projet de la nouvelle Charte de l’investissement, en cours d’élaboration. Le projet de la nouvelle Charte permettra d’offrir une vision claire aux investisseurs et aux entreprises, afin d’assumer pleinement le rôle qui leur échoit dans le soutien de l’économie nationale et l’accélération de l’exécution des investissements, en particulier ceux ayant un impact en terme de création d’opportunités d’emploi et de valeur ajoutée.

En attendant, on constate déjà que le capital national poursuit son retour en force dans les projets d’investissement validés par la Commission des investissements. Cette dernière, dans sa 81e session présidée par Aziz Akhannouch, a approuvé 13 projets pour un montant global de plus de 2 milliards de dirhams. Sur ces investissements projetés, les projets à capitaux nationaux représentent plus de la moitié, soit 1,13 MMDH des investissements (54%) et les capitaux étrangers mixtes en représentent plus de 956 MDH.

D’après les données rendues publiques après la tenue des travaux de la commission, ces projets permettront à terme de générer 5 000 emplois (2 000 directs et 3 000 indirects). Quant à la répartition sectorielle de ces projets, le secteur industriel représente 54% de l’enveloppe totale d’investissement, suivi par le secteur du commerce et de la distribution à hauteur de 33%, puis de la santé pour 13%.

Selon les officiels, les projets validés dans le cadre de cette commission concernent en particulier des secteurs stratégiques, notamment les puces électroniques pour les véhicules et la pharmaceutique.

A cette occasion, Mohcine Jazouli a réitéré l’engagement du gouvernement à booster l’investissement et a révélé que le chef du gouvernement a pris la décision d’«avoir des commissions régulières toutes les semaines, jusqu’à épurement des différents projets d’ici la fin de l’année», tout en passant en revue l’ensemble des dossiers d’investissement pour «accélérer les différents investissements au Maroc».

M.Jazouli a également expliqué que cette réunion avait tenu compte des orientations de SM Mohammed VI pour le développement des investissements, notamment les investissements privés, comme mentionné dans le Nouveau modèle de développement.

Il est à rappeler que cette réunion est la première en son genre du nouveau gouvernement. «La tenue de cette première commission des investissements de l’actuelle mandature dans un court délai témoigne de la volonté de donner une forte impulsion à l’investissement», indique le département du chef du gouvernement dans un communiqué, ajoutant que «la fréquence de la tenue des commissions des investissements est d’ailleurs amenée à s’intensifier afin d’accélérer le rythme d’approbation des conventions et répondre au mieux aux attentes des investisseurs marocains et étrangers».