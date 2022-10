Intelaka : Un programme aux résultats mitigés

Le programme Intelaka, lancé depuis 2019 sur instructions royales, a fait plusieurs heureux. Des porteurs de nouveaux projets en mal de financement et rejetés par les banques, y ont trouvé leur bonheur. Des entrepreneurs ayant déjà une activité ont réussi à l’étendre et des personnes exerçant dans l’informel se sont même converties au circuit officiel. Cela, grâce aux avantages qu’offre cette initiative, tant en termes de financement à taux réduit (2% HT pour Damane Intelak et 1,75% HT pour Damane Intelak Al Moustatmir Al Qarawi), qu’en matière d’accompagnement et orientation. A fin avril (derniers chiffres disponibles), les prêts accordés dans le cadre de ce programme ont dépassé 6 milliards de DH. Ce sont 44 700 crédits qui ont été distribués au profit de 28 700 bénéficiaires. Ces financements devraient permettre la création de 97 000 postes d’emplois et générer des investissements d’environ 13,7 milliards de DH. Ce programme a presque atteint les objectifs projetés lors de son lancement en termes de nombre de bénéficiaires (13 500 chaque année prévus) et les a dépassés s’agissant des emplois créés (27 000 par an attendus).

Que des contraintes !

Cela semble bien beau. Pourtant, le taux de rejet des dossiers de financement avoisine 40%. Le motif principal de ce taux, communiqué de manière officielle par les parties prenantes, est la faible qualité des dossiers présentés. Sur le terrain, en contactant quelques banquiers chargés de la clientèle TPE, ci et là, plusieurs dossiers ne se révèlent pas bancables. Ils rapportent une incohérence du profil du demandeur du crédit avec l’activité à lancer. «Cela est attesté par le manque d’expérience et de formation dans le domaine souhaité. Ajouter à cela les lacunes dans la gestion quotidienne de l’activité et du personnel, mais aussi dans les perspectives d’évolution du projet», nous rapporte un banquier. A côté, le business plan reste l’une des contraintes principales d’un porteur de projet. Il est des cas où les mêmes prévisions d’évolution d’une activité circulent entre plusieurs entrepreneurs ayant des projets différents. Ce qui témoigne de la méconnaissance profonde du métier, encore moins de la clientèle cible, de la composition de son chiffre d’affaires estimé, des charges à couvrir…, le b.a.-ba !

L’étude du marché qui devrait accompagner le plan d’investissement représente également l’une des difficultés majeures de ce programme. «Des résultats contradictoires sont conclus, des chiffres vraisemblablement écrits au hasard, sans maîtrise des enjeux ni des risques spécifiques à chaque activité», dévoile l’une de nos sources.

Toujours dans cette quête d’en savoir plus, d’autres sources évoquent une surestimation des devis fournis. «Requérir un financement de 500 000 DH au titre de l’aménagement d’un espace de 20 m2, pour une activité purement commerciale, semble exagéré, même pour les plus néophytes», ironise ce banquier. Pour des dossiers, le refus s’explique par le seul mauvais emplacement de l’activité. Cela dit, le rejet du dossier est automatique lorsqu’il s’agit d’une personne ayant déjà un contentieux avec une banque ou une société de crédit, ou frappé d’un interdit bancaire.

Les banquiers en font trop !

En face, les porteurs de projet déplorent recevoir des exigences qualifiées d’exagérées par certains. Même si un dossier se révèle complet, les banquiers réclament d’autres documents qui sont, le plus souvent, impossible à apporter. Allusion faite essentiellement au contrat de bail….

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement