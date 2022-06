Infrastructures : Agadir prépare la saison estivale

Accélération des travaux et achèvement d’ouvrages routiers sur plusieurs artères juste avant Aid Al Adha pour faire face à l’afflux des vacanciers et fluidifier la circulation. Multiplication de parkings. Mise en service du téléphérique en juillet.

Les vacanciers ne tarderont pas à affluer à Agadir dès le début de la saison estivale en juillet. Les établissements d’hébergements s’attendent à un été exceptionnel avec le retour des touristes après deux ans de quasi inactivité. L’offre balnéaire de la région très recherchée en été par la clientèle nationale et les nouvelles capacités litières de la destination constituent indéniablement des atouts d’attractivité et laissent présager que les prévisions d’une forte affluence de touristes en juillet et août devraient se confirmer.

Pour faire face à l’arrivée des vacanciers en masse dans un contexte où la ville est en travaux, le Conseil de la ville a pris certaines mesures pour une meilleure circulation des estivants mais aussi des habitants de la station balnéaire. A cet effet, le Conseil communal veille à l’achèvement de plusieurs chantiers avant Aid El Adha. Pour fluidifier la circulation sur la route des plages au nord d’Agadir, il est prévu d’ouvrir les doubles voies qui relient la localité d’Anza à la Commune d’Aourir ; les goulots d’étranglement de la circulation se situant à ce niveau lors des pics de la saison estivale. Au niveau de la zone touristique d’Agadir, il est aussi prévu la fin des travaux sur les artères traversant ce secteur et l’ouverture de ces voies à la circulation avec la mise en marche de l’éclairage dans ce secteur, avant la période de Aid Adha, assure un élu communal. Il restera dans la zone touristique à achever l’aménagement des espaces verts qui pour des raisons de sécurité, le temps des travaux, seront entourés de palissades. Dans le quartier balnéaire et à proximité de cette zone, les parkings seront multipliés pour répondre à la demande croissante en été. A cet effet, l’ancien camping de la ville fera office de parking le temps de la période estivale. Les élus annoncent également pour la période de Aid Al Adha la fin des travaux de construction des trémies respectivement sur le boulevard Abderrahim Bouabid et sur le barreau Est-Ouest au niveau de Tilila. Pour rappel, ces travaux s’inscrivent dans le réaménagement de la voix express urbaine reliant l’aéroport Al Massira à l’enceinte portuaire d’Agadir. A la même échéance, il est aussi avancé la fin des travaux routiers sur l’avenue Hassan II et le boulevard Mohammed V. Dans la mesure de fluidifier la circulation, les voies réservées au BHNS seront ouvertes à la circulation des voitures pour décongestionner la circulation le temps de la saison d’été.

L’autre bonne nouvelle pour la période de Aid Al Adha sera la mise en service du téléphérique. Premier projet du genre au Maroc, l’équipement est très attendu dans la ville. Il permettra aux usagers et visiteurs d’avoir une vue panoramique de la ville en se rendant vers le site emblématique et historique de la Kasbah Oufella.

Autant de nouvelles réjouissantes pour les citoyens de la ville qui n’ont de choix d’ailleurs en cette période de grands travaux que de prendre leur mal en patience en attendant la fin des ouvrages au programme du Plan de développement urbain. Dans cette feuille de route d’envergure, les derniers chantiers achevés sont le parc Ibn Zaydoun et le cinéma Sahara. Edifice construit lors des premières étapes de la reconstruction d’Agadir après le tremblement de terre de la cité en 1960, ce cinéma est un patrimoine urbain auquel tiennent beaucoup les habitants d’Agadir. Le parc urbain Ibn Zaydoun aujourd’hui réaménagé et enjolivé est aussi un lieu que les Gadiris de souche retrouvent avec plaisir après la fin des travaux de mise à niveau. Composantes essentielles du plan de développement urbain (PDU) 2020-2024 d’Agadir, la préservation de l’environnement et l’aménagement des espaces verts tels que le parc Ibn Zaydoun ou encore le jardin Olhao en cours de réaménagement, vont permettre de doter la ville d’Agadir d’une qualité de vie urbaine.

Dans ce vaste chantier, le parc urbain Al Inbiaat va bénéficier d’un grand réaménagement qui le transformera en nouveau cœur de vie dans la ville. Etendue sur 24 hectares, cette infrastructure routière accueillera des espaces verts, des aires de jeux pour enfants, des terrains de sport, des couloirs de jogging, des escales de repos pour les seniors et un skate-park. L’infrastructure abritera aussi un grand théâtre, une médiathèque, des magasins et restaurants, un parking sous-terrain de 600 places. Il est aussi prévu dans le cadre de ce programme la réhabilitation de la salle couverte Al Inbiaat et du théâtre de verdure. Le tout est de créer une nouvelle centralité urbaine, un espace pour toutes les générations, ouvert et inclusif. Il s’agit aussi d’en faire un lieu animé et utilisé 7j/7. Pour ce faire, les concepteurs retiennent une démarche intégrée pour un urbanisme durable. Mobilisant une enveloppe budgétaire de 85 MDH, ce projet dont la fin des travaux est prévue en 2023, vise la protection de l’environnement et la réhabilitation des espaces verts. Pour rappel, tous les espaces verts de la ville d’Agadir seront arrosés avec des eaux usées traitées. Outre le parc Ibn Zaydoun et le cinéma Sahara, un grand nombre de chantiers sont aujourd’hui achevés. Parmi eux figurent la réalisation de 20 terrains de proximité dans les différents districts de la ville. Il y a aussi la mise à niveau et le renforcement de l’éclairage public de l’Avenue Mohammed V, ainsi que l’aménagement et le renforcement de l’éclairage public de l’entrée de la ville via Bensergao. On retient également l’aménagement, l’élargissement et le renforcement de l’éclairage public, d’un ensemble d’avenues et de boulevards : Avenue Moulay Abdellah Avenue Prince Héritier et Avenue Al Mouquaouama. Il y a également parmi les ouvrages achevés la réhabilitation de la salle couverte Zerktouni.

La ville d’Agadir continue ainsi à se transformer et les chantiers du Plan de développement urbain se concrétisent à travers une feuille de route bien tracée pour faire d’Agadir une belle métropole et la capitale du grand Sud du Royaume. De belles perspectives qui méritent la patience des habitants comme des visiteurs.