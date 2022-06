Industries agroalimentaires : La société Marrakech Fine Food inaugure sa nouvelle unité industrielle

La société Marrakech Fine Food (MFF) vient d’inaugurer sa nouvelle unité industrielle. D’un montant d’investissement de 70 MDH, ce projet, qui fait suite à une convention d’investissement 2021-2024 signée, le 18 février 2021, entre l’Etat et la société MFF, s’inscrit dans le cadre du Contrat-Programme relatif au développement du secteur des Industries agroalimentaires (CP-IAA) et de la Banque de projets, indique un communiqué du ministère de l’Industrie et du commerce. Il porte sur la réalisation d’une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de biscuits et de chocolat haut de gamme qui permettra la création de 80 emplois directs.

Saisissant cette occasion, le ministre, Ryad Mezzour, a souligné que « le rythme des investissements dans l’agroalimentaire s’accélère et s’ouvre sur de nouveaux segments à forte valeur ajoutée. Cela renforce davantage la capacité de production, la diversification des produits à forte intégration locale et la compétitivité du secteur lui valant une renommée mondiale. Ce nouvel investissement contribuera à renforcer la souveraineté industrielle de notre pays et au développement de l’offre exportable nationale dans le secteur ».

Par ailleurs, le groupe Imperium Holding, créé en 1979, cible, à travers sa filiale MFF, de nouveaux produits notamment dans les secteurs de la biscuiterie et chocolaterie haut de gamme, dans le cadre de sa stratégie de développement visant à répondre au besoin du marché et à diversifier son panel de produits haut de gamme destinés principalement à l’export.

Reconnu pour être l’un des leaders mondiaux du marché des thés et infusions haut de gamme à travers sa société SITI, le groupe a réussi à construire un écosystème autour de ses activités, à travers plusieurs filiales qui couvrent toute la chaîne de valeur liée au thé et à ses dérivés, de la matière première au produit fini, en passant par l’emballage pour offrir des produits customisés correspondant à la demande des clients à l’échelle nationale et internationale.