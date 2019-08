Situation du marché de l’immobilier au deuxième trimestre

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a reculé, en glissement annuel, de 0,9% au deuxième trimestre de 2019, tandis que les transactions ont diminué de 8%, selon Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

Ce repli des prix reflète des baisses de 0,3% pour le résidentiel, de 1,9% pour les terrains et de 1,4% pour les biens à usage professionnel, précisent BAM et ANCFCC dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au T2-2019.

Ladite note fait également ressortir que la diminution du nombre des transactions couvre un recul de 4,4% pour le résidentiel, de 20,1% pour les terrains et de 10,5% pour le professionnel.

Par catégorie d’actifs, la dépréciation des prix du résidentiel résulte des diminutions de 0,2% pour les appartements, de 1% pour les maisons et de 1,5% pour les villas. Pour ce qui est des transactions, leur baisse traduit les replis de 4,1% pour les appartements, de 5,4% pour les maisons et de 11% pour les villas.

La régression des prix des biens à usage professionnel s’explique, quant à elle, par des baisses de 1% pour les locaux commerciaux et de 4,3% pour les bureaux. De même, le repli des transactions est attribuable au recul de 14,7% des ventes de locaux commerciaux, celles portant sur les bureaux ayant, à l’inverse, augmenté de 18,1%.

Par ville, la note indique que les prix ont baissé, en glissement trimestriel, à Rabat et Tanger de 1,4% et 1,9% respectivement, alors qu’ils ont augmenté à Casablanca (1,4%) et Marrakech (0,2%).

Élaborés conjointement par BAM et l’ANCFCC, les IPAI sont calculés selon la méthode des ventes répétées qui permet de remédier au problème de l’hétérogénéité des biens immobiliers. Cette méthode ne prend en considération que les biens ayant fait l’objet d’au moins deux transactions au cours de la période concernée.