«Nous continuons à développer notre savoir-faire cumulé depuis 65 ans»

• Comment se comporte votre secteur d’activité sur fond de difficultés dans l’immobilier et le bâtiment ?

Nous considérons que notre secteur d’activité sur ces dernières années a connu une nette progression grâce aux différents projets publics d’infrastructure, d’éducation nationale et de la santé, à l’évolution du secteur du BTP et de la construction, et aussi aux projets d’aménagement et de rénovation dans divers secteurs comme pour exemple l’hôtellerie, sans oublier aussi les investissements industriels. Cette tendance a été ralentie par la crise sanitaire et a repris vers la fin de l’année 2020, pour replonger dans l’incertitude suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Ces évènements ont été à l’origine d’une forte augmentation des prix de tous les intrants dans ce secteur. Une situation qui a engendré dernièrement des difficultés dans le secteur de l’immobilier et du BTP, et par conséquent notre domaine d’activité.

Nous restons optimistes à l’égard de l’importance de la demande de logements dans notre pays qui ne cesse d’augmenter et à la politique d’investissements concernant les infrastructures publiques.

• Quel bilan faites-vous de l’activité de Manorbois en 2022 ?

Manorbois, avec une expérience de plus de 65 ans dans la distribution des bois et dérivés, panneaux et contreplaqués, des produits de décoration, d’isolation et d’étanchéité, a connu malgré les évènements précités de ces deux dernières années COVID-19 et guerre d’Ukraine, une évolution de son activité due principalement à sa capacité de s’adapter, à anticiper les fluctuations des marchés et à sa politique de diversification des produits et aux investissements entrepris. C’est aussi le résultat de sa politique commerciale se basant sur le développement de sa gamme de produits et à la fidélisation de sa clientèle.

• Votre portefeuille de produits est très diversifié. Quels en sont les plus emblématiques ?

L’histoire de Manorbois a commencé avec la vente du bois, il y a plus de 65 années. Le bois rouge est chez nous un produit emblématique de notre société. Il est tout de même important de relever que la tendance durant cette dernière décennie a connu des changements qui ne laissent pas indifférents. Cela concerne les panneaux décoratifs, les contreplaqués et le HPL , qui connaissent depuis quelques années une très forte évolution.

Nous considérons aujourd’hui les panneaux décoratifs comme un produit emblématique chez Manorbois. C’est pour nous un excellent matching entre les produits importés et ce qui est produit localement.

• Vous avez réalisé plusieurs investissements au cours des dernières années, notamment dans les panneaux décoratifs…

Récemment, nous avons inauguré à travers notre filiale Manorpan (Groupe Manorbois – Ismawood) notre première usine de panneaux décoratifs mélaminés. C’est un premier pas vers le développement industriel pour Manorbois, nous sommes très satisfaits d’avoir pu mener à bout ce projet et de pouvoir enfin le proposer au grand public. Cette usine vient ajouter un volet complémentaire à l’usine d’Ismawood et propose notamment un revêtement de placage en bois naturel.

Il a toujours été important pour nous de continuer de développer notre savoir-faire, et de continuer à proposer de choses nouvelles à nos clients, qui sont pour nous notre priorité au quotidien, car leur satisfaction est la nôtre, et est notre moteur de motivation.

Le secteur industriel marocain aujourd’hui est en plein essor, et grâce à l’ouverture de Manorpan, nous sommes ravis d’y participer activement. D’autres investissements sont actuellement en cours.

• Quid des axes prioritaires du plan stratégique de Manorbois ?

Principalement, nous avons comme objectif pour 2023 de continuer d’assurer la satisfaction de nos clients, aussi bien en termes de qualité de produit, de service, mais notamment en termes de proposition. L’approvisionnement a été compliqué suite à la crise sanitaire. Nous voudrions aussi suivre notre plan de développement. Une grande partie a été réalisée. Il a été initié en 2019 et prévu d’être finalisé en 2023 et ce, dans l’objectif de continuer à créer de la valeur ajoutée. Le marché européen est aujourd’hui bouleversé par de nombreuses crises et conflits, ce qui ne nous permet pas d’avoir une visibilité sur les prochains mois et années à venir.