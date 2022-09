Immobilier : un acteur marocain facilite l’acquisition aux MRE

Actif depuis 2018 dans le secteur immobilier, Riad Immo a élargi ses prestations et son offre commerciale en devenant une holding. En effet, elle intègre de nouveaux services comme la vente et location de villas et appartements, le design et la décoration d’intérieur, ou encore la vente de terrains nus, la construction et la promotion immobilière.

En outre, la holding propose aux MRE des services sur mesure pour faciliter leur acquisition. Ainsi, Riad Immo met à contribution son savoir-faire en accompagnant ses clients durant les différentes phases et démarches de la procédure.

Pour la petite histoire, RIAD ABBADI, fondateur de Riad Immo, est lui-même un MRE qui était établi en France. De retour au Maroc, il a vécu le parcours du combattant pour trouver un bien immobilier dans la ville ocre. De cette expérience naitra Riad Immo. Ayant compris les exigences des Marocains de l’étranger, la holding répond désormais à leurs attentes et se positionne en référence des agences immobilières à Marrakech.

Rappelons que la holding, qui emploie près d’une quarantaine de collaborateurs, compte élargir son éventail de services et de prestations afin de mieux développer son impact social et économique dans la ville ocre.